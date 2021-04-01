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Возле затонувшего в Ленобласти теплохода «Академик Якутин» установили боновые заграждения

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти установили на реке Волхов боновые ограждения вблизи теплохода «Академик Якутин», затонувшего в январе. Работы связаны с обнаружением на реке нефтяных пятен.

Об этом сообщил «Интерфакс». Информация о нефтяных пятнах на Волхове вблизи деревни Малое Чернавино, у причала которой находится затопленный теплоход, появилась 31 марта. В настоящий момент источник загрязнения достоверно неизвестен, но аварийные службы рассматривают основной версией утечку нефтепродуктов с погибшего судна. Всего установлено 5 кв. метров боновых заграждений, специалисты продолжают работу по установлению источника.

Ранее сообщалось о загрязнении Волхова нефтепродуктами, источником которого полагают Новгородский порт. Администрация Ленобласти гарантировала жителям прибрежных районов бесперебойные поставки питьевой воды в случае прорыва загрязнения на территорию региона.

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