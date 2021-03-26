Источником утечки нефтепродуктов в реку Волхов мог стать Новгородский порт

Причиной разлива нефтепродуктов в реке Волхов рядом с Великим Новгородом мог стать неработающий Новгородский порт. Об этом “Ъ” сообщил официальный представитель губернатора региона Николай Шестаков.

«С помощью беспилотных летательных аппаратов проведен мониторинг акваторий и предварительно установлено, что источником загрязнения является Новгородский порт. Что именно — непонятно. Там было судно, которое разрезали зимой, вытаскивали двигатель, масляные баки, в том числе и это послужило одним из источников загрязнения… Когда все начало таять, ручьи потекли в реку»,— сказал он, добавив, что взяты пробы воды и угрозы попадания нефтепродуктов в центральную систему водоснабжения нет. Протяженность разлива нефтепродуктов, по данным господина Шестакова, составляет 15–20 км.

Выехавший на место происшествия губернатор Новгородской области Андрей Никитин сказал, что руководство порта взяло на себя обязательство сегодня же заключить договор со специализированной компанией и начать вывозить зараженный грунт на предназначенный для этого полигон.

Разлив нефтепродуктов в реке Волхов рядом с Великим Новгородом был обнаружен сегодня. По данному факту управление Следственного комитета России (СКР) по Новгородской области начало проводить проверку. На месте работают представители МЧС, минприроды региона, Роспотребнадзора, прокуратуры и СКР.

Новгородский порт прекратил свою деятельность в 2019 году. Предприятие занималось поставкой мытого песка, ремонтом судов, грузовыми перевозками, а также организацией экскурсионных прогулок по реке Волхов.

Ольга Кантемирова, Санкт-Петербург