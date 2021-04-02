Первоапрельская шутка обернулась беспорядками

Первоапрельская шутка в Бельгии обернулась массовыми беспорядками и задержаниями. По оценкам местных СМИ, около 5 тыс. жителей Брюсселя собрались в местном парке на фестиваль под названием La Boum. Организаторы обещали устроить запоминающийся праздник, несмотря на третью волну пандемии, но сами на него не явились. Однако гости несуществующей вечеринки отказались расходиться, полиция для разгона применила водометы и слезоточивый газ. По итогу несколько десятков человек, в том числе и правоохранители, получили ранения, еще более 20 были задержаны. Как прошла первоапрельская вечеринка в Брюсселе? И что грозит ее участникам? С подробностями — Сергей Гусев.

Пять сцен, две сотни диджеев со всей Европы, воссоединение легендарной группы Daft Punk, автобусы для всех желающих из Лондона, Парижа и Амстердама прямиком в брюссельский парк Буа де ля Камбр на музыкальный фестиваль La Boum. Под таким рекламным объявлением в Facebook отметились почти 70 тыс. заинтересованных европейцев.

Никто не пытался скрыть, что анонс мероприятия шуточный: датой фестиваля назначили 1 апреля, в списке приглашенных музыкантов известные бельгийские политики, и, главное, вход, транспорт и даже напитки — все бесплатно. А в 20-х числах марта организаторы прямо заявили, что всех разыграли.

Но люди все равно пришли на несуществующий концерт, чтобы открыть новый сезон незаконных вечеринок в Европе. Несмотря на отсутствие пяти сцен и группы Daft Punk, отдыхающие включали музыку на смартфонах, танцевали и под аплодисменты открывали бутылки с шампанским.

В итоге в парк прибыли полицейские: судя по сообщениям журналистов, они были пешие и конные, с собаками, беспилотниками и, наконец, тремя-четырьмя водометами.

Но изначально людей по громкоговорителям просто предупреждали о запрете массовых собраний и просили покинуть Буа де ля Камбр. Отдыхающих в парке бельгийцев призывы не убедили. Гости фестиваля убегали от полиции и возвращались на место, целовались на фоне водометов, снимали и выкладывали видео в социальные сети и скандировали «Свободу!».

Впрочем, вскоре полицейские начали разгонять участников первоапрельского фестиваля уже всерьез. Те делились на маленькие группы и разбегались по всему парку, постоянно возникали стычки с правоохранителями. А стоящих возле автозаков полицейских и вовсе закидывали бутылками. Полиция разгоняла бельгийцев до позднего вечера. Бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в своем Twitter написал, что отдыхать на свежем воздухе важно, но власти не намерены терпеть подобные акции во время пандемии. Он сообщил, что всем нарушителям порядка грозит задержание и судебное преследование.

Эпидемическая ситуация в стране ухудшается, в разгаре третья волна коронавируса, отмечает корреспондент ТАСС в Брюсселе Денис Дубровин: «Карантин в стране действует с конца октября. А 26 марта он в очередной раз был ужесточен — закрылись все необязательные магазины и школы, комендантский час, повсеместный масочный режим на улице и в зданиях. В гости можно приглашать не более одного человека. На улице собираться максимум до четырех человек».

Впрочем, как рассказала “Ъ FM” жительница Бельгии Анастасия, первоапрельский концерт не единственная незаконная вечеринка, которая прошла за последнее время. По ее словам, среди населения нарастает недовольство жесткими действиями властей.

«Люди очень сильно устали, особенно студенты, молодежь, постоянно выбираются на улицу.

Как только появляется возможность, все выходят на улицу, и все тусят.

Полиция приезжает, разгонять людей из парков. При этом Бельгия абсолютно не спешит с созданием коллективного иммунитета, у нас очень медленная вакцинация», — отметила Анастасия.

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Ситуацию подогрело решение Брюссельского суда — на днях он обязал правительство отменить все ограничения, признав их антиконституционными. Так что бельгийцы, которые были задержаны за нарушение антиковидных мер, вероятно, смогут добиться отмены назначенных им штрафов, продолжает корреспондент ТАСС Денис ДубрОвин: «По имеющейся информации, правительство в ближайшее время намерено подать апелляцию на это решение. И разбирательство, скорее всего, затянется. Однако судебное решение против карантина может значительно осложнить любое преследование лиц, нарушающих карантин. Штрафы, либо административную ответственность достаточно легко обжаловать в суде, опираясь на решение Брюссельского суда первой инстанции».

Бельгийская прокуратура заявила, что устанавливает личности организаторов мероприятия. Впрочем, на страничке фестиваля La Boum в Facebook уже появилось новое объявление, что вечеринка все же состоится, в том же месте, в тот же час, но уже через год.

Ульяна Миненкова