Новый детский сад на улице Автолюбителей в Краснодаре откроют в 2022 году

Строительство детского сада на улице Автолюбителей в Краснодаре завершится к осени текущего года, принять воспитанников дошкольное учреждение сможет уже в начале 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство объекта ведет ООО «Аском-2014» в рамках государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» национального проекта «Демография».

Двухэтажным здание площадью свыше 2 тыс. кв. м разместится на земельном участке площадью 3,5 тыс. кв. м. На первом этаже разместят две группы для детей ясельного возраста (от 1 до 3 лет), каждая будет рассчитана на 20 мест, а также медицинский, пищевой блок, технические помещения и прачечную. На втором - две группы для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) той же вместимости, музыкальный и физкультурный залы с костюмерной и инвентарной комнатами, кабинеты методиста, заведующего, кладовые, холл лифта, предназначенного для транспортировки маломобильных граждан и пожарных. На территории детского сада разместятся игровые площадки, будут выполнены работы по озеленению.

В настоящий момент на объекте проводятся работы по забиванию свай для закладки фундамента.

Ольга Логинова