Суд отправил в СИЗО представителя губернатора Алтайского края в региональном заксобрании

В Барнауле суд по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу Стеллу Штань - представителя губернатора Алтайского края Виктора Томенко в региональном заксобрании. Об этом сообщила старший помощник руководителя местного управления Следственного комитета РФ Людмила Рязанцева.

Стелла Штань, которая с октября 2018 года занимает пост представителя губернатора и правительства Алтайского края в заксобрании, обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней 10 лет лишения свободы). Еще одним фигурантом этого дела является директор частного детсада Happy Baby Елена Воротникова, которая уже находится в СИЗО.

По данным следствия, в декабре 2015 года директор обвиняемые обеспечили изготовление и предоставление в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивных документов для получения субсидии на возмещение расходов по приобретению помещения для дошкольного учреждения. Стоимость имущества, указанная в липовом договоре купли-продажи, была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Разница составила 14 млн руб. Следствие полагает, что эти деньги были похищены.

В среду сотрудники ФСБ и СКР задержали госпожу Штань. На рабочем месте чиновницы и ее особняке были проведены обыски.

Илья Николаев