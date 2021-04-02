УФАС по Удмуртии признал незаконным навязывание услуг страхования «Почтой России»

В УФАС России по Удмуртии поступили заявления граждан в отношении действий АО «Почта России», выразившихся в навязывании услуг страхования при оплате коммунальных платежей. По словам заявителей, им отказывали в оказании услуги без приобретения страховки, а некоторые даже не подозревали, что оплатили ее вместе с «коммуналкой». Антимонопольная служба региона признала эти действия незаконными. Было установлено, что операторы «Почты России» навязывали услуги страхования самостоятельно.

«Как следует из ответа АО "Почта России" в целях исключения случаев оформления услуг страхования без согласия клиента с работниками отделений почтовой связи проведено повторное обучение по порядку оформления услуги страхованию физических лиц и работе с клиентами в целом. К сотрудникам отделений почтовой связи, допустившим оказание услуги страхования без получения согласий клиентов, подтвержденных подписанными предварительными чеками в соответствии с требованиями приказа от 05.12.2018 №388-п, обществом применены меры дисциплинарного взыскания»,— говорится в сообщении.