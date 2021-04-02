На Кубани за сутки выявили 109 заболевших коронавирусом

По данным на 2 апреля 2021 года в Краснодарском крае выявили 109 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших составило 42 588 человек. Продолжают лечение 2837 пациентов: в стационаре с коронавирусом находятся 1192 жителя, 1645 –лечатся на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 82 человека. Выздоровели и выписаны 37 406 человек, в т.ч. 88 – за минувшие сутки. С начала пандемии кончались 2345 человек, в т.ч. 12 – за минувшие сутки.

По данным оперативного штаба Кубани, среди заболевших 62 женщины и 47 мужчин в возрасте от одного года до 94 лет. Заболевшие распределились по муниципалитетам следующим образом:

30 – Краснодар 14 – Сочи 9 – Динской и Тихорецкий районы 5 – Новороссийск, Геленджик, Крыловский и Приморско-Ахтарский районы 3 – Кореновский и Лабинский районы 2 – Анапа, Горячий Ключ, Туапсинский, Апшеронский, Брюховецкий, Курганинский и Новокубанский районы 1 – Выселковский, Кавказский, Отрадненский, Темрюкский, Успенский, Мостовский и Белоглинский районы.

Показатель заболеваемости составляет 750,4 случая на 100 тыс. жителей. С начала пандемии в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 202 516 жителей. В лабораториях края провели 2 739 684 исследования на COVID-19, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 1 апреля на территории Кубани зафиксировано 110 новых случаев заражения COVID-19. В числе заболевших - 34 мужчины и 76 женщин в возрасте до 97 лет, в их числе – шестеро детей, младшему из которых девять месяцев.

Алексей Белянин