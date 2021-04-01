В Краснодарском крае выявлено 110 случаев заражения коронавирусом

По информации оперативного штаба региона, к утру 1 апреля на территории Кубани зафиксировано 110 новых случаев заражения COVID-19. В числе заболевших - 34 мужчины и 76 женщин в возрасте до 97 лет, в их числе – шестеро детей, младшему из которых девять месяцев.

В Краснодаре заболели 30 жителей, в Сочи – 21, семеро - в Динском районе, шестеро – в Новороссийске. По пять новых случаев в Апшеронском и Кореновском районах, по четыре – в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе, по трое – в Выселковском, Темрюкском и Тихорецком районах. В Калининском, Лабинском, Славянском и Тбилисском районах - по два новых пациента. По одному человеку заболело в Горячем Ключе, Белореченском, Каневском, Курганинском, Красноармейском, Ленинградском и Усть-Лабинском районах.

За последние сутки выздоровели 86 человек, в стационарах остаются на лечении 1188 пациентов, 76 из них - в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО, на дому лечатся 1640 человека. К утру 1 апреля в течение суток скончалось 11 жителей края, 2333 – с начала пандемии.

Ольга Логинова