Михаил Ефремов встал на путь кассации

Как стало известно “Ъ”, защита осужденного за смертельное ДТП на семь с половиной лет заслуженного артиста России Михаила Ефремова решила обжаловать приговор в кассационной инстанции. Поскольку перед этим были урегулированы все претензии потерпевшей стороны, в том числе принесено извинение ее адвокатам, у господина Ефремова появился определенный шанс на сокращение срока. Свое исправление он доказывает ударным трудом на швейном производстве.

Адвокат Петр Хархорин посетил своего доверителя в ИК-4 общего режима (город Алексеевка Белгородской области) для уточнения позиции и подготовки кассационной жалобы на приговор. Напомним, что Пресненский райсуд признал Михаила Ефремова виновным в нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), назначив восемь лет заключения, а апелляционная инстанция Мосгорсуда скостила срок на полгода.

По словам защитника, Михаил Ефремов не сильно выделяется среди других заключенных, учитывая, что и сама ИК-4 является не самой обычной колонией. Ранее она уже получила известность благодаря футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые до своего условно-досрочного освобождения провели там несколько месяцев за пьяный дебош.

«Тем не менее все равно чувствуется некоторое уважение и интерес со стороны простых сотрудников колонии, которые встречают и проводят в блок для свиданий: "О! К дяде Мише приехали…"» — рассказал господин Хархорин.

По его мнению, сейчас актер — совершенно другой человек, нежели тот, которого он встретил в столичном СИЗО-5 «Водник». Как говорит адвокат, тогда перед ним был совершенно потерянный человек, а теперь же это здравомыслящий, «реальный человек», который, конечно же, не ушел от темы ДТП и до сих пор очень сильно переживает. «Эта автокатастрофа на Садовом кольце полностью перевернула его сознание, отношение как к жизни, так и к людям в целом, все изменилось…» — поделился впечатлениями защитник. «Все, что было раньше, уже проехало, и началась другая жизнь»,— считает адвокат, уточнив, что к «Михаилу Олеговичу вернулась его самоирония», однако сам он «очень печален, даже улыбка». Отдельно адвокат отметил, что осужденный ведет себя, можно сказать, «образцово-показательно», не получил от администрации ни одного взыскания — даже устного. При этом пока никаких предметных разговоров о возможности продолжить хоть в какой-то мере творческую деятельность в исправительном учреждении с администрацией не велось. Между тем положительные отзывы наряду с раскаянием вполне могут сказаться на судьбе артиста при рассмотрении его жалобы во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

В среду Михаил Ефремов подписал составленную юристом жалобу и написал краткую собственноручно. Когда же дело дойдет до заседания, то оно по ходатайству осужденного может проводиться с его участием. В случае с Михаилом Ефремовым, очевидно, будет использоваться система видео-конференц-связи из колонии.

Подробности жалобы господин Хархорин приводить не стал, отметив, что в ней оцениваются сложившаяся ситуация и суровость наказания за преступление, совершенное по неосторожности. Он напомнил, что зачастую даже за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) суды выносят более мягкие приговоры. По словам защитника, сам Михаил Ефремов просит кассационный суд о смягчении участи. Адвокат особо отметил, что актер недавно извинился за свое поведение в суде и оскорбления перед адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским, отправив ему «покаянное письмо». Господин Хархорин уточнил, что на данный момент окончательно урегулированы все вопросы с финансовыми претензиями потерпевших. По его словам, 27 января Пресненский райсуд Москвы прекратил производство по последнему иску, заявленному старшим сыном погибшего Сергея Захарова Виталием. Он требовал взыскать 300 тыс. руб. за оплату труда представлявших его юристов, но данная сумма была выплачена в рамках процедуры досудебного урегулирования.

Сергей Сергеев