Глава комитета Совфеда предложил смягчить критерии отнесения ресторанов и кафе к МСП

Глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов предложил смягчить критерии отнесения ресторанов и кафе к сегменту малого и среднего предпринимательства (МСП) и изменить систему их налогообложения. Свои предложения он направил министру финансов Антону Силуанову и главе ФНС Даниилу Егорову.

«Существует острый запрос на выработку иных критериев признания предприятий общественного питания субъектами малого и среднего предпринимательства, а также на разработку специального налогового режима в рамках упрощенной системы налогообложения для данного сегмента отрасли»,— цитирует письмо господина Кутепова «РИА Новости».

Он считает, что для предприятий сферы общественного питания нужно расширить границы включения в реестр МСП по критерию численности сотрудников. Для малых предприятий допустимая численность работников должна составить до 500 человек, для средних — до 1500 человек.

Андрей Кутепов также предложил пересмотреть ставки упрощенной системы налогообложения для предприятий общепита в зависимости от оборота. Он отметил, что кафе и рестораны осуществляют полный цикл производства из сырья до готового блюда индивидуально на каждой точке продаж в отличие от сетей быстрого питания, а это влечет необходимость аренды больших площадей по высоким арендным ставкам.

Ранее уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что около 30% российских предприятий малого и среднего бизнеса находятся в худшем положении, чем до пандемии, 3% вынуждены были закрыть свой бизнес.