Титов: 30% малых и средних предприятий еще страдают от пандемии

Доля российских предприятий малого и среднего бизнеса, которые находятся в худшем положении, чем до пандемии, составила 30%, сообщил уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов.

«Часть предприятий малого и среднего бизнеса, конечно, не выжила, но эта часть оказалась очень небольшой — по нашим подсчетам, около 3% вынуждены были закрыть свой бизнес. Порядка 30% еще пока борются, у них пока есть ухудшения финансовых показателей»,— сказал господин Титов после встречи с представителями бизнеса во Владивостоке (цитата по ТАСС). Он уточнил, что остальные предприятия возвращаются к допандемийной системе работы и темпам.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин по итогам встречи рассказал, что представители малого и среднего бизнеса чаще всего жалуются на несвоевременность рассмотрения обращений предпринимателей и усложнение процедуры при лицензировании, предоставлении земельных участков, пролонгировании договоров аренды.

Ранее в марте глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что предприятия малого и среднего бизнеса выходят на траекторию восстановления, поэтому правительство намерено переходить от «антикризисной» поддержки к системной и адресной поддержке компаний.

Подробнее о смене системы поддержки — в материале “Ъ” «Помощь присмотрится к малому бизнесу».