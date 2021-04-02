Нижний Новгород закупит дорожную технику в лизинг на 1,7 млрд рублей

Администрация Нижнего Новгорода объявила четыре аукциона для закупки в лизинг 197 единиц специализированной дорожной техники. Общая начальная (максимальная) стоимость всех контрактов составляет 1,68 млрд руб., сообщается на портале госзакупок.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, технику для Нижнего Новгорода решила закупить после рекордных снегопадов в феврале. Всего планировалось приобрести 207 единиц комбинированных дорожных машин (КДМ) общей стоимостью 1 млрд руб.

В рамках первого аукциона на 1,36 млрд руб. планируется закупить 104 единицы техники – дорожные машины и погрузчики. Стоимость техники составляет 799,9 млн руб, подрядчик получит аванс в размере 10% от этой суммы (79,9 млн руб.). Срок лизинга – до 25 декабря 2027 года. Расплачиваться город начнет в 2023 году. Сумма платежей составит 255,4 млн руб. в год.

Второй аукцион объявлен на закупку 23 единиц техники – самосвалов и грузовых автомобилей типа «ГАЗель NEXT». Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 98,28 млн руб. Стоимость техники составляет 57,6 млн руб., предусмотрен аванс в размере 10% от этой суммы. Расчеты начнутся с 2023 года, сумма платежей в год составит 18,5 млн руб.

Начальная стоимость третьего аукциона на покупку 17 единиц техники (газонокосилки и установки для трактора) составляет 26,5 млн руб. По этой закупке авансирование не предусмотрено. Заказчик начнет расчеты с подрядчиком с 2023 года, сумма платежей в год составит не более 5,3 млн руб.

В рамках четвертого аукциона по начальной (максимальной) стоимости 201,4 млн руб. планируется купить 53 единицы техники – тракторы, автобусы и легковые автомобили типа LADA. Авансирование также не предусмотрено. Лизинговые платежи начнутся с 2023 года, их сумма в год составит до 40,3 млн руб.

Всю технику город рассчитывает получить до 1 октября 2021 года. Итоги всех аукционов подведут после 16 апреля.

Анастасия Еремина