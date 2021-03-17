Нижний Новгород приобретет в лизинг дорожную технику на 1 млрд рублей

Комиссия гордумы по бюджету одобрила выделение 85,8 млн рублей в качестве первоначального платежа по договору лизинга для приобретения дорожной уборочной техники. После рекордных снегопадов февраля администрация Нижнего Новгорода решила закупить 207 единиц комбинированных дорожных машин (КДМ).

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, отсрочка платежа составит два года, а срок лизинга – пять лет. Всего городской бюджет планирует заплатить в рассрочку за приобретенные КДМ около миллиарда рублей по ставке 7,7 % годовых. В мэрии рассчитывают, что до 10% от суммы лизинговых платежей получится компенсировать из федерального бюджета за счет участия в госпрограмме по закупке техники. В этом случае, по мнению заместителя главы администрации Ильи Штокмана, сделка будет выгодной для города, а общий семилетний период отсрочки и платежей примерно совпадает со средним сроком службы дорожной техники.

Пока лизинговая компания не определена, но председатель комиссии Марк Фельдман посоветовал поторопиться с конкурсными процедурами, а не дожидаться роста ключевой ставки Центробанка, а за ней и удорожания услуг банков и лизинговых компаний. Депутат также спросил, не намерен ли в данном случае оказать поддержку областной бюджет. Напомним, осенью прошлого года правительство Нижегородской области отказалось финансировать закупку дорожной техники для Нижнего Новгорода. Мэр не ответил ничего определенного на этот счет, сообщив, что область и так существенно нарастила объемы бюджетной поддержки (из 38 млрд руб. запланированных в 2021 году доходов Нижнего Новгорода более 22 млрд составляют перечисления из регионального бюджета).

Иван Сергеев