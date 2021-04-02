На Кубани экс-зампрокурора Успенского района заподозрили в получении взятки

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Успенского района, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, он предложил руководителю МУП «Успенский водоканал» за 200 тыс. руб. помочь с отказом о возбуждении уголовного дела, связанного с незаконной эксплуатацией предприятием водозаборной скважины. Директор компании согласился, однако сообщил о предложении представителя прокуратуры в правоохранительные органы.

17 марта директор «Успенского водоканала» передал заместителя прокурора района деньги, после чего того задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, в этот же день сотрудник ведомства был уволен. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере). Решается вопрос о заключении его под стражу на период следствия.

По данным источника в силовых структурах, речь идет об Александре Дееве.

В 2008 году уже возбуждали уголовное дело в отношении заместителя прокурора Успенского района. Тогда Александр Нарыжный, занимающий этот пост, был задержан с поличным в собственном кабинете при получении 15 тыс. руб. от местной жительницы. Деньги были переданы, чтобы зампрокурора помог с решением вопроса о непривлечении сына женщины к уголовной ответственности.

Алексей Белянин