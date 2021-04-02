Глава Удмуртии: в Ижевске по многим тротуарам пройти невозможно — только вплавь

Глава Удмуртии Александр Бречалов просил обратить внимание властей Ижевска на лужи в городе. Об этом он сказал после отчета главы Ижевска Олега Бекмеметьева по итогам 2020 года. Руководитель региона отметил, что в городе делается многое, и жители видят эти изменения, однако важно признавать ошибки и отвечать на то, что сейчас волнует граждан.

«Мы по-прежнему не можем выйти на ожидаемый жителями города уровень уборки, в частности снега с дорог и тротуаров. Есть ошибки и в реализации проектов по объектам, например, по школе на Берша. В докладе прозвучало, что мы ее наконец-то вводим, но сроки мы сорвали. Какие причины — людям это не важно. Да, можно объяснять, но это ошибка. Как глава республики я эти ошибки признаю, будем исправляться. Началась оттепель - я хотел услышать про это. У нас по многим тротуарам пройти невозможно — вплавь, на плавсредствах. Почему об этом молчим? Это же результат работы, значит, не смогли найти подходы, инструменты. Людей это беспокоит. Они благодарны за то, что делается, видят изменения. но давайте будем честны»,— сказал господин Бречалов.

Он отметил, что в целом хотел бы похвалить городские власти за работу, в том числе за запущенную административную реформу, которая позволит сократить расходы на содержание аппарата.