По подозрению в незаконной вырубке задержано руководство лесозаготовительного предприятия Ленобласти

Сотрудники экономической полиции задержали двух руководителей неназванного лесозаготовительного предприятия по подозрению в незаконной вырубке деревьев в Киришском районе Ленобласти. Следствие считает, что вырубка велась на протяжении почти двух лет.

Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Задержанные — 54-летний гендиректор предприятия и 46-летний технический директор. Следственные органы полагают их причастным к уничтожению 413 кубометров леса, что привело к ущербу в 635 тыс. рублей. Обоим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка зеленых насаждений). По ней подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об уголовном деле по факту вырубки леса в Курортном районе в ходе незаконного строительства дороги.