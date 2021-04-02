Жителя Первоуральска приговорили к 17 годам колонии за убийство женщины в суде

Свердловский областной суд приговорил жителя Первоуральска Вячеслава Попова к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года за убийство сожительницы в здании городского суда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Суд установил, что мужчина с февраля по март 2020 года неоднократно совершал противоправные действия в отношении женщины. Сначала он угнал ее автомобиль, а через несколько дней напал на сожительницу в подъезде многоквартирного дома и нанес не мене десяти ударов. Женщина подала иск в суд.

«Наиболее тяжкие преступления, которые инкриминируются подсудимому, были совершены утром 18 марта 2020 года. Тогда рассматривалось административное дело о причинении обвиняемым побоев своей бывшей сожительнице. Испытывая к женщине личную неприязнь на почве ревности, подсудимый решил убить ее и нанес женщине не менее 13 ударов ножом в жизненно важные органы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. От ран в грудь, голову и шею женщина скончалась.

Очевидцами произошедшего стали судебный пристав и находившийся в здании суда мужчина. Они попытались остановить подсудимого, в результате чего получили ранения рук. Обвиняемому удалось скрыться с места преступления, но впоследствии он был задержан.

По итогам рассмотрения дела суд признал Вячеслава Попова виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение по убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Помимо отбывания срока в колонии мужчина должен будет в качестве компенсации морального вреда выплатить по 1 млн руб. каждому из потерпевших.

Как отметили в свердловской прокуратуре, приговор пока не вступил в силу.

Анастасия Реутова