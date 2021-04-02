Издатель портала «Проуфу» получил лицензию на новое СМИ

АНО «Свободные медиа», подконтрольное Рауфе Рахимовой, развивающее уфимский портал «Проуфу» и газету «Бонус», 15 марта получило лицензию на новое СМИ — Пруфы.рф, следует из «Спарк-Интерфакс».

Действие лицензии распространяется на территорию России и зарубежные страны. Новое СМИ, указано в документе, будет работать на русском, башкирском и татарском языках.

В настоящий момент Пруфы.рф не работает.

В четверг, 1 апреля, на «Проуфу» был опубликован материал о закрытии интернет-портала после его продажи. «Участник сделки планирует открыть на базе редакции сеть региональных изданий», – говорилось в сообщении издания.

Рауфа Рахимова от комментариев отказалась, предложив дождаться 8 апреля: в этот день должна состояться презентация нового СМИ.

Анна Соколова