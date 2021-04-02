ЦБ отозвал лицензию у РНКО «РИБ»

ЦБ России отозвал банковскую лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «РИБ». Регулятор заявил, что РНКО «РИБ» специализировалась на операциях с нелегальными онлайн-казино и букмекерами.

«РНКО "РИБ" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами»,— указано на сайте ЦБ. Причиной для отзыва лицензии называются нарушения законов о банковской деятельности, требований о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

Организация занимает 355-е место в банковской системе России по величине активов. ЦБ назначил временную администрацию в РНКО «РИБ». Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

12 марта ЦБ отзывал лицензии у коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса» (Москва) и НКО «Сетевая расчетная палата» (Казань), также обвинив их в обеспечении расчетов с нелегальными онлайн-казино и букмекерами. Как ранее сообщал “Ъ”, казино в ответ на активизацию борьбы с такими платежами разработали схему с использованием переводов между физическими лицами. По словам источников, платежи проходят через подставных физлиц («дропов»), которые преимущественно конвертируют средства в криптовалюту.

Подробнее — в материале “Ъ” «Деньги пошли обходными дропами».