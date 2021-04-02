ЦБ отозвал лицензию у Геобанка в связи с нарушениями правил аренды помещений

ЦБ России отозвал банковскую лицензию у коммерческого банка «Геобанк», зарегистрированного в Москве. По сообщению банковского регулятора, одной из причин отзыва лицензии стала утрата собственных средств, выявившаяся после требований о правильном оформлении договоров аренды.

По сообщению ЦБ, Геобанк арендовал помещения для основной деятельности, заключая и неоднократно пролонгируя краткосрочные договоры аренды. Договоры учитывались на балансе с нарушением требований ЦБ, а расходы по ним несвоевременно отражались в бухгалтерском учете. «Исполнение требований надзорного органа о признании договоров аренды в качестве долгосрочных и корректном отражении связанных с ними расходов выявило полную утрату Геобанком собственных средств»,— указано на сайте ЦБ.

Геобанк занимал 354-е место в банковской системе России по величине активов. В банк назначена временная администрация ЦБ. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.