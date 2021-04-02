Суд Сургута продлил арест обвиняемому в мошенничестве Андрею Копайгоре

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) продлил арест бизнесмену Андрею Копайгоре. Как сообщили в пресс-службе суда, с ходатайством о продлении срока содержания под стражей на два месяца выступил следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики УМВД по Сургуту.

Суд удовлетворил ходатайство и продлили срок ареста до четырех месяцев — до 5 июня 2021 года. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, Андрей Копайгора обвиняется в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (ст. 177 УК РФ), хищении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) своего завода «Эклап», который с мая 2020 года проходит процедуру банкротства. После задержания в начале февраля подозреваемого отправили под арест до 5 апреля.

Анастасия Реутова