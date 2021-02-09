Сургутского бизнесмена Андрея Копайгору арестовали по подозрению в мошенничестве

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по ходатайству следственного управления МВД Сургута арестовал на два месяца бизнесмена Андрея Копайгору, сообщила пресс-служба суда. Он пробудет под стражей до 5 апреля.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что Андрей Копайгора был задержан по подозрению в покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ). По данным агентства, после задержания бизнесмену стало плохо, его госпитализировали. Господин Копайгора подозревается в умышленном доведении до банкротства его завода «Эклап», который с мая 2020 года проходит процедуру банкротства.

В ноябре 2020 года прокуратура ХМАО организовывала проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия в связи с жалобами сотрудников на невыплату заработной платы.

Михаил Мананников