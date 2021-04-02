Лидера регионального отделения КПРФ на Камчатке приговорили к колонии за взятку

Суд признал виновным депутата законодательного собрания Камчатского края и лидера регионального отделения КПРФ Валерия Быкова в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщило управление Следственного комитета России по региону. Преступление совершено в 2018 году, когда Валерий Быков был гендиректором ООО «Елизовский карьер».

«Приговором суда Валерий Быков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере с назначением наказания в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 26,9 млн руб. Кроме того, он на пять лет лишен права занимать определенные должности»,— сообщается на сайте управления СКР по Камчатскому краю.

Второй фигурант дела признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ), он получил семь лет колонии строгого режима. Оба обвиняемых свою вину не признали.

По данным следствия, с октября по ноябрь 2018 года Валерий Быков при посредничестве своего знакомого получил от гендиректора одного из коммерческих предприятий взятку в виде 25% доли в уставном капитале (стоимость предприятия составляла 4,5 млн руб.) и 1,7 млн руб. За это он обещал не инициировать проверки соблюдения законодательства о недропользовании и общее покровительство деятельности предприятия.