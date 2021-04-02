Еще 78 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

78 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у пяти детей до 14 лет и 24 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди новых заболевших 41 житель Ижевска, 17 граждан из Глазова, по шесть — из Глазовского и Игринского районов, три — из Малопургинского района, два — из Якшур-Бодьинского района, по одному — из Сюмсинского, Увинского и Юкаменского районов. При этом 74 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в республике подтвердили 30 905 случаев заражения коронавирусом. Из них 386 закончились летальным исходом, 27 445 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 91 заболевший находится в тяжелом состоянии.