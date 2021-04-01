США обсудили с Россией информацию о перемещении войск на границе с Украиной

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал о причинах переговоров начальников генштабов США и России. По его словам, это связано с информацией Киева о перемещениях российских военных на границах.

«Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины. <...> Как я сказал, одна из причин того, что мы обратились к России, состоит в том, что мы попытались получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит»,— сказал господин Кирби журналистам. Его выступление транслировали американские СМИ.

Представитель Пентагона отметил, что не готов предоставить более подробную информацию по этому вопросу. По его словам, США обсуждают их «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня» с союзниками по НАТО.

Вчера, 31 марта, по инициативе американской стороны прошли телефонные переговоры председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли и начальника Генштаба России Валерия Герасимова. Также господин Милли поговорил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Русланом Хомчаком.

30 марта президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры по видеосвязи, в том числе по проблеме Донбасса. Они обсудили обостряются ситуацию на линии разграничения.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «Донбасскому урегулированию четвертого не дано».