Производительность спросит с потребителей

Уровень производительности труда в мире может расти на 1 процентный пункт (п. п.) ежегодно в ближайшие три года, если компании инвестируют достаточно средств в повышение эффективности рабочих процессов. К такому выводу пришли аналитики Глобального института McKinsey (MGI) в исследовании «Восстановятся ли показатели производительности и роста после кризиса, вызванного пандемией COVID-19?». Он был сделан на основе данных 5,5 тыс. компаний из США и шести европейских стран.

По оценке аналитиков, к 2024 году такие темпы прироста производительности могут обеспечить увеличение ВВП на душу населения в размере от $1,5 тыс. до $3,5 тыс. в зависимости от страны. Наибольшим потенциалом повышения производительности (примерно на 2 п. п.) обладают такие отрасли, как здравоохранение, за счет активного распространения телемедицины, строительство — с помощью ускорения внедрения цифровых и промышленных решений — и розничный сектор, если в нем продолжится бурный рост электронной торговли. В целом, как отмечает партнер MGI Ян Мишке, рост производительности возможен за счет более высоких темпов цифровизации и автоматизации, повышения уровня адаптивности и внедрения новых бизнес-моделей. При этом компании готовы к таким инвестициям — в ходе опроса об увеличении объемов вложений в новые технологии до 2024 года заявили 75% респондентов. В то же время, отмечается в докладе, для реализации этого потенциала также нужен стабильно высокий спрос, который, в свою очередь, зависит от занятости и уровня доходов, пострадавших в пандемию и еще не восстановившихся. В результате может возникнуть разрыв между потенциальным предложением и базовым спросом — к 2024 году его величина может составить 6 п. п., или $2 трлн.

Дополнительный толчок приросту производительности может дать дальнейшее распространение удаленной работы — по данным Института персонала и развития Великобритании (CIPD), до трети работодателей считают, что новый формат занятости сам по себе положительно влияет на продуктивность сотрудников. При этом большинство работодателей (63%) готовы расширять или вводить новые способы организации рабочего места после окончания пандемии коронавируса, а почти половина (48%) — предложить своим сотрудникам гибкий рабочий график.

Анастасия Мануйлова