Крымские электростанции успели к заднему числу

«Технопромэкспорт» (ТПЭ), подконтрольный «Ростеху», все-таки сможет избежать штрафов на 600 млн руб. за срыв сроков запуска трех энергоблоков на 705 МВт Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Правительство задним числом сдвинуло даты ввода энергоблоков. Регулятор «Совет рынка» успел оштрафовать ТПЭ на 210 млн руб. только за один блок, хотя в ТПЭ настаивают, что решение регулятора несправедливо, и пытаются отменить штраф через суд.

Правительство официально в очередной раз сместило сроки ввода в эксплуатацию трех энергоблоков Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Согласно распоряжению правительства от 29 марта, ввод двух энергоблоков Таврической ТЭС задним числом смещен вправо на пять месяцев — на февраль и апрель 2019 года. Запуск одного блока Балаклавской ТЭС также перенесен на пять месяцев — до апреля 2019 года. Срок ввода другого блока Балаклавской ТЭС не изменился — в распоряжении по-прежнему указан его ввод в сентябре 2018 года.

Цель поправок — полностью снять ответственность с ТПЭ за задержку запуска ТЭС. «Распоряжение правительства РФ подтверждает, что генерирующие объекты были введены в срок. Вопрос о применении или неприменении штрафных санкций находится в ведении набсовета "Совета рынка"»,— заявили в ТПЭ. В Минэнерго заявили, что «данное распоряжение необходимо для приведения нормативной базы в соответствие с постановлением правительства от 13 июля 2015 года №703, которым утверждены те же сроки ввода, что и в распоряжении». В «Совете рынка» отказались от комментариев.

ТПЭ начал строительство двух ТЭС в Крыму в 2015 году для покрытия энергодефицита на полуострове. Таврическая ТЭС расположена в Симферополе, Балаклавская ТЭС — в Севастополе. Электростанции оснащены четырьмя парогазовыми энергоблоками по 235 МВт каждый. Стоимость строительства составляет около 71 млрд руб.: «Ростех» получил государственную субсидию в 25 млрд руб., а также кредит РНКБ на 46 млрд руб. За мощность крымских ТЭС платит первая ценовая зона (европейская часть России и Урал) через специальную надбавку к мощности.

ТПЭ несколько раз откладывал запуск электростанций. Изначально первая очередь парогазовых установок должна была заработать еще в сентябре 2017 года, вторая — в марте 2018 года. Однако сначала возникли проблемы с поставкой газовых турбин немецкой Siemens в Крым из-за санкционных ограничений. Затем в ТПЭ заявляли о проблемах с подключением к электросетям. В итоге компания просрочила сроки вводов. Компания пыталась доказать в суде, что на последних этапах присоединение к общей сети затянулось по вине «Крымэнерго». Однако ТПЭ окончательно проиграл все споры в кассации в конце 2020 года.

В сентябре 2020 года после завершения судебных споров по одному энергоблоку Балаклавской ТЭС «Совет рынка» успел оштрафовать ТПЭ за четыре месяца непоставки мощности (см. “Ъ” от 25 сентября). Штраф списан, и даты ввода именно этого блока остались в распоряжении неизменными. ТПЭ оценивает размер штрафа в 210 млн руб.

Позднее глава регулятора Максим Быстров заявлял, что у ассоциации есть основания оштрафовать и три оставшихся энергоблока (см. “Ъ” от 15 октября 2020 года). Вопрос даже выносился на набсовет «Совета рынка» на 26 января, но был снят с повестки. Тогда ТПЭ оценивал объем штрафов для трех блоков в 600 млн руб.

В ТПЭ по-прежнему считают, что штраф на первый энергоблок Балаклавской ТЭС начислен несправедливо, и не теряют надежды отменить его через суд. В компании заявили “Ъ”, что ТПЭ оспаривают в Арбитражном суде Москвы решение о начислении штрафа, поскольку оно «не соответствует закону и нарушает права ТПЭ, так как отсутствует вина компании и обратное не доказано, расчет штрафа за непоставку мощности произведен некорректно». Там утверждают, что набсовет «Совета рынка» «фактически не рассматривал дело по существу, подойдя к вопросу формально».

Полина Смертина