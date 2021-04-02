Детям дают отставку

Тинькофф-банк отреагировал на рассказанную “Ъ” историю об оплате ставок в букмекерских конторах его детскими картами, заблокировав эту опцию. Букмекеры, со своей стороны, значительно повысили минимальный взнос, чтобы отпугнуть детей. Однако общая проблема подмены mcc-кодов, которые банки в сговоре с букмекерами могут искажать, чтобы маскировать их под оплату иных услуг и экономить на эквайринге, остается нерешенной. По мнению экспертов, к ней необходимо привлекать внимание ЦБ.

Как рассказал “Ъ” один из клиентов «Тинькофф», там приняли решение заблокировать возможность совершения операций в букмекерских онлайн-конторах с детских и подростковых карт (о том, что это происходит, “Ъ” рассказывал 25 марта). По крайней мере, именно так собеседнику “Ъ” сообщили в службе поддержки банка. Сами букмекеры, как показала проверка “Ъ” путем попытки сделать ставки в 1xbet и 1xwin, также приняли меры — увеличили минимальный размер взноса, который еще неделю назад составлял 50 руб., до 500–2 тыс. руб.

Изменения произошли на фоне обращения клиентов банка, столкнувшихся с тем, что их несовершеннолетние дети—держатели карт делали ставки и их операции не блокировались. В Тинькофф-банке подтвердили блокировку и заверили, что делают это регулярно. Однако некоторые онлайн-казино обходят ограничение, используя подменный mcc-код для проведения оплаты, пояснили в Тинькофф-банке: «Банк следит за подобными случаями и при выявлении блокирует подозрительный платежный сервис». Как раз такая подмена и произошла в случае, о котором писал “Ъ”.

Сейчас банк проводит «дополнительную работу, для того чтобы ограничивать платежи в пользу легальных букмекеров и онлайн-казино», в том числе по подменным mcc-кодам, для держателей карт Тinkoff Black и других, не достигших 18 лет, поясняют там. По детским картам Tinkoff Junior (для детей до 14 лет) родители, как и раньше, могут устанавливать ограничения на интернет-операции, уточнили в банке.

По данным Росстата, в РФ проживает около 30 млн человек в возрасте до 18 лет. По экспертным оценкам, около 10% из них являются держателями банковских карт. Согласно исследованию «ЯКласс», почти 90% опрошенных российских школьников имеют личные сбережения. Накопленные деньги 60% детей хранят в копилке, 22% — на карте с процентом на остаток.

В других банках, выпускающих карты для лиц младше 18 лет, отказались отвечать на вопрос “Ъ” относительно контроля за ставками в букмекерских конторах их несовершеннолетних клиентов. В Почта-банке лишь пояснили, что по детской карте (6–14 лет) контроль за расходами и доступным лимитом осуществляется совершеннолетним клиентом, к счету которого она привязана. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Практика Тинькофф-банка выглядит хорошим примером: банки могут блокировать определенные операции по картам несовершеннолетних, так как знают своих держателей и способны верифицировать их возраст, считает независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков. Букмекеры не имеют права принимать ставки у несовершеннолетних без предъявления документа, подтверждающего возраст игрока, в том числе онлайн, отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина считает самым действенным механизмом борьбы с описанной практикой увеличение наказания за неспособность предотвратить ставку несовершеннолетними. В Великобритании, например, когда букмекеры позволили сделать ставку 5 фунтов стерлингов 16-летнему игроку без дополнительного предъявления документа, букмекер был оштрафован на 2,5% валового дохода от азартных игр.

Проблемой стоит заняться ЦБ в рамках общей системы защиты потребителей финансовых услуг, в том числе несовершеннолетних, полагает господин Вишняков. «Наибольшую сложность в этой борьбе представляют офшорные и нелегальные букмекеры с простой процедурой регистрации и идентификации, которые не подчиняются российским регулирующим органам»,— отмечает госпожа Турунина. И в данном случае, признает она, «желание несовершеннолетнего попробовать добыть легких денег может быть ограничено только родительским контролем».

Полина Трифонова, Максим Буйлов, Ксения Дементьева