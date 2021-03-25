Ставка на карту

Пока ведомства дружно сражаются с незаконными в РФ иностранными онлайн-казино и банками, позволяющими платить в их адрес, внутри страны происходят не менее тревожные события.

Как рассказала мне знакомая мать четверых детей, которая приучает их к финансовым инструментам с юности — у каждого ребенка есть банковская карта, ее старший сын увлекся ставками на спорт. И делал их 14-летний подросток в букмекерских конторах онлайн, с помощью детской карты от Тинькофф-банка. Ставки — не детское дело, решила мать и начала разбираться.

Тут стоит оговориться, что, в отличие от казино, букмекерский бизнес в России легален. Только вот делать ставки, как и покупать сигареты и алкоголь несовершеннолетние не могут. Но тут с букмекера взятки гладки — азартный подросток, разумеется, подтвердил на сайте, что ему исполнилось 18.

Обеспокоенная мать обратилась в Тинькофф-банк, где ее заверили, что по карте не было совершенно трансакций, связанных с азартными играми, в том числе со ставками на спорт. И действительно, формально не было.

Дело в том, что каждому виду платежа присваивается код, банк-эмитент получает его при совершении платежа от банка-эквайера. В случае с операциями в адрес казино, букмекеров, форекс-дилеров по правилам платежных систем код должен быть 7995. Но у трансакции из нашей истории код был 8999. Именно поэтому, как сообщили в Тинькофф-банке бдительной матери, банк и не блокировал платеж с детской карты.

Код 8999 присваивается профессиональным сервисам и немедицинским лабораториям, то есть, по сути, может быть применен почти к любой организации в сфере услуг. Тот факт, что получателем был известный букмекер 1ХВЕТ не смутил эмитента карты Тинькофф-банк. Банк, проводивший платеж, там не назвали, рекомендовав обратиться к букмекеру.

Участники рынка не скрывают: налицо подмена кода платежа и отсутствие контроля со стороны платежной системы, в данном случае MasterCard. И это в случае с букмекерами не редкость. Речь даже не о том, чтобы получать ставки от детей. Просто комиссии при проведении платежей по коду 7995 в десять раз выше, чем при стандартных, скажем, в кафе или магазине. Да, в случае подмены кода система может ввести в отношении банка-эквайера санкции вплоть до отключения и очень весомые штрафы. Но MasterCard в этом вопросе весьма лояльна, говорят участники рынка, хоть в самой системе “Ъ” заверили, что следят за соблюдением правил.

Вот и выходит, что, пока мы боремся с далекими заморскими казино, за тем, с кем играют букмекеры на родине, никто особенно не следит, даже если дело касается официально «детских карт». По словам нашего юного героя, ставки на спорт делает весь его класс.