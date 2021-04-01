В Петербурге арестовали активистов движения «Весна» за факельное шествие против блокировки Twitter

Красногвардейский суд Петербурга арестовал активистов движения «Весна» из-за факельного шествия в защиту Twitter. Никиту Левкина, Богдана Литвина и Георгия Смирнова арестовали на семь суток, Александре Кодий дали пять суток ареста, сообщается в Telegram-канале правозащитного проекта «Апология протеста».

Активистов задержали вечером 30 марта через минуту после того, как они начали акцию. Судебный процесс из-за неправильно составленных протоколов начался только вечером 1 апреля — спустя почти двое суток после акции.

В частности, Николай Левкин признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованной акции). Все решения суда будут обжалованы, уточнили адвокаты «Апологии протеста».

Возможность запрета Twitter обсуждается в России с марта. Роскомнадзор уже объявил о начале замедления работы соцсети и пригрозил ей блокировкой. Причиной стали публикации с запрещенной информацией, которые Twitter не удалил по требованию российского ведомства. Роскомнадзор также не исключил замедления или блокировки других соцсетей, в том числе Facebook, Instagram и YouTube.

Подробности — в материале “Ъ” «Twitter настраивают на блокировку».