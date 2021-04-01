«Яндекс» вложил более $130 млн в IPO нескольких SPAC-компаний

«Яндекс» принял участие в IPO нескольких SPAC-компаний, созданных специально для слияния с непубличными компаниями, которые хотят выйти на биржу. Компания инвестировала в них $131,2 млн, следует из годового отчета компании, опубликованного на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — компания, которая заранее была создана инвесторами с целью слияния. Она проводит IPO на какой-либо фондовой бирже, а затем ищет компанию для объединения. По сути, это «компания-пустышка» без собственных активов. Сделка со SPAC помогает частным компаниям обойти долгий и дорогостоящий процесс IPO.

Небольшую часть инвестиций «Яндекс» монетизировал, продав акции SPAC на $6,1 млн. При этом компания не стала раскрывать, в какие именно SPAC вложилась.

Эксперты отмечают бурный рост популярности SPAC — общий объем таких сделок во всем мире с января по март составил около $170 млрд, пишет Reuters. За весь 2020 год сумма сделок со SPAC составила $157 млрд. В марте SEC предупредила о больших рисках вложений в SPAC.