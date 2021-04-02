Вкладовая пустеет

В Банке России полагают, что новое законодательство, ограничивающее доступ граждан к сложным финансовым продуктам, будет способствовать перетоку части средств с фондового рынка обратно на банковские депозиты. Но по наблюдениям НАУФОР, граждане несут рублевые средства на фондовый рынок, не столько снимая их с депозитов, сколько из прежних инвестиций в валютные ценные бумаги.

По итогам 2020 года приток средств физических лиц на банковские депозиты сократился на 9%, до 29,3 трлн руб. Одновременно вложения на фондовом рынке через некредитные финансовые организации (НФО) увеличились на треть (до 1,9 трлн руб.). Такие данные приводит ЦБ в «Обзоре российского финансового сектора…» (.pdf). В нем отмечается, что влияние на темпы прироста вложений через НФО оказал эффект низкой базы. Общий объем финансовых вложений физлиц на конец 2020 года достиг 11 трлн руб., что на 32% больше значения годовой давности, в то время как объем вкладов населения увеличился на 8% и достиг 33 трлн руб. (без учета счетов эскроу).

ЦБ отмечает, что массовые случаи предложения клиентам структурных облигаций в офисах банков, а также случаи жалоб клиентов привели к ограничению продаж сложных продуктов. В марте 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении продаж. Регулятор считает, что теперь можно ожидать смещения интереса части неквалифицированных инвесторов. «Так как потенциальная доходность более понятных для начинающих инвесторов инструментов, как правило, ниже потенциальной доходности сложных инструментов (также ниже и риски таких инвестиций), то возможно сохранение части средств на депозитах»,— говорится в документе.

По состоянию на конец 2020 года на счетах физических лиц в российских депозитариях находились структурные облигации на сумму 495 млрд руб. За прошлый год средневзвешенная реализованная доходность составила лишь 3,8%, почти в два раза ниже средней доходности депозитов, открытых год назад (7%).

Как считают в ЦБ, часть физлиц захотят продать облигации досрочно на вторичном рынке и, возможно, с дисконтом к первоначальной сумме.

Продажи структурных продуктов сейчас в существенной степени ограничены, однако статистика по новым счетам и оборотам на биржевых площадках выглядит оптимистично, отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков. Он делает вывод, что они не играли существенной роли в привлечении новых инвесторов. Руководитель аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили считает, что запрет не окажет сильного влияния на банковские депозиты — их покупатели готовы были искать альтернативу, и подобные ограничения мало повлияют на их решения.

Кроме того, гендиректор компании «Септем Капитал» Денис Кучкин считает, что текущий рост ставок — это кратковременная коррекция.

Через полгода снижение ставок возобновится, а клиенты будут и далее забирать деньги из вкладов, считает он.

Между тем стала меняться оценка, откуда шли средства розничных инвесторов на фондовый рынок. Ранее основной причиной назывались снижение ставок по депозитам и поиск более высокой доходности гражданами.

Как сообщил источник “Ъ”, на совещании в Совете федерации 31 марта первый зампред ЦБ Сергей Швецов высказал мнение, что деньги на фондовый рынок пришли не только и не столько с депозитов.

К такому же выводу пришла и НАУФОР. «Анализируя собранную статистику, мы пришли к выводу, что на фондовый рынок пришли средства граждан, которых ранее не было на финансовом рынке»,— сообщил президент ассоциации Алексей Тимофеев. По его мнению, это могут быть сбережения, в первую очередь валютные, которые они инвестировали в иностранные ценные бумаги, когда появилась такая возможность.

Полина Смородская, Виталий Гайдаев