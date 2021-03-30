Агрессию снимают с торгов

Московская биржа усиливает защиту розничных инвесторов при торговле иностранными ценными бумагами через механизм ограничений агрессивности заявок. С 1 апреля она снизит предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок с 3% до 1% по аналогии с ограничением по российским акциям, входящим в основной индекс биржи. Это решение принято с учетом предложений Банка России по снижению агрессивности торгов и на фоне роста интереса к иностранным акциям на бирже.

Московская биржа с 1 апреля сужает предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок по акциям иностранных эмитентов с 3% до 1%. Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин пояснил “Ъ”, что механизм ограничения агрессивности рыночных заявок предназначен для того, чтобы в периоды невысокой ликвидности либо по не самым ликвидным инструментам ограничить излишние колебания цены и придать рынку стабильность. Он добавил, что биржа приняла решение распространить ограничение в 1% отклонения, которое применяется к акциям из индекса Московской биржи, и на акции иностранных эмитентов, ликвидность которых существенно выросла на Московской бирже.

Механизм ограничения агрессивности заявок на фондовом рынке Московской биржи был введен 2 ноября 2020 года по инициативе Банка России. Он призван защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок, а также от возможных потерь при существенных изменениях цен. За период действия этого механизма были ограничены 4,4 тыс. заявок.

Снижение предельного размера отклонения цен по акциям иностранных эмитентов обсуждалось на комитете по фондовому рынку 19 марта. По словам одного из участников совещания, биржа продолжает реализовывать предложения Банка России по ограничению агрессивности заявок. Применение такого механизма позволяет снизить административную нагрузку на брокеров по рассмотрению нестандартных сделок их клиентов, а также работает на улучшение целостности рынка, отметили в ЦБ. Там считают, что снижение размера предельного отклонения способствует минимизации откровенно аномальных всплесков волатильности, служит для защиты частных инвесторов от случайных потерь из-за ошибочных действий.

На прошлой неделе первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что регулятор обсуждает с Московской биржей механизмы снижения рисков атак на акции низколиквидных компаний со стороны частных инвесторов в результате сговора в социальных сетях и других платформах. Одна из инициатив — это временный перевод таких бумаг в список доступных только «для квалифицированных инвесторов» (см. “Ъ” от 24 марта).

В целом брокеры положительно оценивают нововведение. Подход нацелен на недопущение нерыночного отклонения цены актива в первую очередь из-за так называемого эффекта fat fingers (толстый палец), говорит заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Александр Дубров.

При этом, отмечает он, важно, чтобы данный механизм не повлек за собой негативных последствий для инвесторов и участников торгов в моменты высокой волатильности при рыночных шоках, когда все хотят закрыть позиции практически по любым ценам. По словам главы управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрия Леснова, эта инициатива в первую очередь направлена на защиту розничных инвесторов для предотвращения вероятных убытков в период повышенной волатильности, когда на низколиквидных рынках (таких как иностранные ценные бумаги на Московской бирже) даже незначительный объем заявки может сильно сдвинуть цену. Он отметил, что на Санкт-Петербургской бирже такой проблемы по большинству ценных бумаг нет из-за более ликвидного рынка.

Между тем Санкт-Петербургская биржа также признает, что усиливает механизмы борьбы с fat fingers. Как сообщил “Ъ” представитель биржи, на ней действует механизм ограничения подачи ошибочных заявок и в декабре прошлого года лимиты были сужены до плюс-минус 2%, механизм называется системой динамических лимитов и позволяет ограничить ошибку трейдера, но не в целом конъюнктуру рынка. По его словам, в период отсутствия торгов на оригинальной бирже действует лимит по движению котировок бумаги — в пределах 15%, в период торгов такого лимита нет.

Полина Смородская