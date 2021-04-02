«Рынка просто нет — его надо придумать»

О перспективах солнечной микрогенерации “Ъ” рассказал гендиректор ГК «Хевел», крупнейшего российского производителя солнечных панелей, Игорь Шахрай.

— Как вы оцениваете объем солнечной микрогенерации в России?

— Общий объем рынка, по нашим оценкам, по итогам 2020 года составил 50–60 МВт. Основная часть этого объема установлена на объектах юридических лиц, на частников приходится 10–15 МВт. Рынок относительно невелик, но на нем уже появляется большое количество крупных игроков, которые продают импортное и российское оборудование, включая комплекты нашего производства.

— Какой объем выручки у вас по микрогенерации?

— Мы открыли это направление около трех лет назад, но уже видим интенсивный рост. Начали с 6 млн руб. в первый год, во второй — увеличили выручку до 200 млн руб., а прошлый год закончили на уровне 360 млн руб. Планы на текущий год по розничному направлению — около 700 млн руб., а в перспективе хотим довести до 1 млрд руб. В сегменте микрогенерации для бизнеса мы занимаем около 50%, для населения — примерно 10%.

Доли могут начать расти за счет общего увеличения рынка благодаря выходу постановления по микрогенерации. Продажи юридическим лицам будут расти активнее, на наш взгляд, поскольку бизнес быстрее реагирует на изменение законов. Рынка микрогенерации для населения сейчас просто нет — его надо создать, придумать, развить. Нужно показать людям, что эти решения недорогие и полезные, что в России существует солнце. Такие решения могут применяться и уже применяются для экономии расходов на электроснабжение, а также для более надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения домохозяйств.

— Участники рынка оценивают среднюю стоимость солнечных систем под ключ в России примерно в 60 тыс. руб. за 1 кВт. Какую цену предлагаете вы?

— Мы в рынке и конкурируем с азиатскими производителями. При этом в розничной стоимости всей системы на уровне 60 тыс. руб. за 1 кВт около половины цены приходится на сам модуль. Но солнечный модуль сам по себе никому не нужен, потребители хотят купить готовый продукт — решения, которые позволят обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение или сократить расходы на электроэнергию. Мы производим разный набор продуктов, включая системы хранения энергии, интеллектуальные системы управления станциями.

Все привыкли говорить про дешевые китайские модули. Но никто не упоминает, что китайские, индийские или вьетнамские производители не открывают в России свои представительства, потому что не заинтересованы в столь небольшом рынке. В итоге обеспечить гарантию на солнечные системы зарубежных компаний на самом деле невозможно. Наше преимущество в том, что мы даем гарантию на продукты, можно всегда обратиться для решения проблемы. Мы гарантируем срок жизни продукта 25–30 лет и определенный уровень выработки. Хотя на самом деле срок жизни системы составляет 40–50 лет.

— Поставляете ли вы розничные системы на зарубежные рынки микрогенерации?

— Мы развиваемся в экспортном направлении. Если в России наша доля в микрогенерации для населения составляет около 1,6 МВт в год, то на микророзничный рынок Европы мы отправляем около 5 МВт. Бизнес за рубежом тоже хорошо воспринимает наши системы. Наши клиенты — автомобильные компании, технологические компании, производители телекоммуникационных вышек и мачт освещения. Европейский рынок более сложный, с жесткими требованиями к качеству, к цене, с более жесткой конкуренцией производителей из разных стран. Розничному рынку Европы около 20 лет, он более зрелый, вдвое больше российского, но мы быстро его догоним.

— Сможем ли мы догнать Европу при нашем климате?

— По объему солнечных дней Рим — это Чита, а Владивосток — это Южная Корея. В Бурятии солнца больше, чем в Германии. Мы боремся с мифом о недостатке солнца в России. Такое впечатление, возможно, создается из-за холодного климата. Но модуль работает при температуре от –45 до +87 градусов. А наша гетероструктурная технология имеет низкий температурный коэффициент: с изменением температуры потерь выработки почти нет. Мы видим по действующим солнечным паркам, что климат в России позволяет развивать солнечную энергетику.

Тем более инсоляция лишь один из факторов. Например, в Санкт-Петербурге мало солнца, но высокий тариф для бизнеса на уровне 9 руб. за 1 кВт•ч. В Иркутске, наоборот, хорошая инсоляция, но тариф — 3 руб. В результате потребителям в Санкт-Петербурге даже при плохой инсоляции будет выгоднее развивать солнечную электроэнергию, чем в Иркутске. А иногда вообще лучше выбрать комбинированную систему — построить не только солнечный парк, но и ветропарк, а при необходимости поставить систему накопления энергии.

— Но в России случаются снежные зимы и световой день короче.

— Да, летом выработка вдвое больше, чем зимой. Просто летом вы будете продавать электроэнергию в сеть, а зимой сможете сильно сокращать потребление. Это все равно будет выгодно.

— Может ли возникнуть угроза для энергосистемы в целом при бурном развитии микрогенерации?

— Мне кажется, пока нет. Если вдруг начнется массовая установка систем микрогенерации, я думаю, «Россети» вполне смогут справиться с ситуацией. Мы подписали с ними стратегическое соглашение о взаимодействии на этом рынке и сейчас вместе прорабатываем все вопросы. Диспетчеризация уже сейчас будет присутствовать: при техприсоединении устанавливается счетчик с обратной связью.

В будущем может возникнуть другой вопрос: с учетом различных несертифицированных продуктов могут проявляться проблемы с точки зрения баланса в сети. Сертификация оборудования должна быть, ведь потребитель включается в общую сеть. Главное, какими-то требованиями не ограничить рынок, у потребителей должен всегда быть выбор.

— Стоит ли вводить пошлины на китайские модули или оборудование?

— Сегодня солнечный модуль из Китая или любой другой страны не облагается пошлиной. Но стекло, пленка, рамка, мишени ITO, серебросодержащая паста для производства ячеек — облагаются. Мы не поддерживаем создание границ и введение пошлин на готовые модули, но мы предлагаем убрать пошлины на материалы и дать возможность российскому производителю создавать более дешевый продукт внутри страны.

Мы хотим конкурировать на равных. Китайское правительство очень помогает собственным производителям для увеличения экспорта высокотехнологичных продуктов за рубеж, и наши небольшие заводы играют против китайских гигантов. Мы донесли свою позицию до профильных министерств и были услышаны.

Сейчас мы импортируем примерно 50% компонентов, но доля постепенно падает. Мы будем расти, углублять локализацию, увеличивать объем производства, что позволит снижать себестоимость и выпускать на рынок более дешевые продукты.

— Как вы оцениваете объем рынка микрогенерации в России? Может ли сегмент заменить программу поддержки ВИЭ на оптовом рынке по механизму ДПМ?

— Промышленное потребление электроэнергии значительно больше, поэтому я не думаю, что этот рынок увеличится до нескольких гигаватт, но перейти за сотню мегаватт вполне может. Это не ДПМ, конечно же, но в целом совершенно правильное направление с точки зрения распределенной генерации и сокращения издержек частного потребителя и предпринимательского сообщества. Главное — начать работать в рамках принятой нормативной базы, дать бизнесу и людям попробовать новые решения.

Интервью взяла Полина Смертина