Росстат планирует проследить за правильностью сведений о России в рейтингах

Росстат и правительство Москвы займутся проверкой и актуализацией данных о России, которые используются при составлении международных рейтингов. Служба вместе с Минэкономики, Аналитическим центром Москвы и международным центром статистической экспертизы «Центростат» подготовила «дорожную карту» действий на ближайшие два года.

«Мы регулярно сталкиваемся со случаями, когда позиции России в международных рейтингах не соответствуют реальному положению дел. Причина в том, что многие международные организации и рейтинговые агентства используют неофициальные источники информации, экспертные оценки, устаревшие данные. Мы должны проанализировать, на каких данных рассчитываются показатели, сравнить с имеющейся у нас информацией и в случае необходимости указать на неточности»,— заявил глава Росстата Павел Малков на первом заседании межведомственной рабочей группы по международным сопоставлениям и рейтингам (цитата по сайту Росстата).

До 30 апреля ведомства сформируют перечень ключевых рейтингов, по которым будет вестись работа, сообщает РБК со ссылкой на «дорожную карту» проекта. К третьему кварталу Росстат рассчитывает установить основные несоответствия информации в рейтингах и официальных данных. Затем будут выработаны «рекомендации по гармонизации национальной и международной методологии расчета показателей».

Также ведомства намерены продвигать новые и альтернативные рейтинги по ключевым для России направлениям. Кроме того, они оценят объективность существующих международных рейтингов.

У российских властей регулярно возникают вопросы к объективности международных рейтингов. В частности, Федеральная налоговая служба и Минфин РФ с 2012 года вели со Всемирным банком (ВБ) дискуссию по вопросам рейтинга Doing Business (DB). По итогам рейтинга DB-2020 российские ведомства уведомили ВБ, что считают часть налоговой составляющей рейтинга непрозрачной, искажающей реальность и не дающей возможности для РФ использовать ее для улучшения налогового администрирования. В августе 2020 года ВБ решил приостановить публикацию рейтинга из-за возможных нарушений, допущенных при сборе данных.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Doing Business отправят на пересмотр».