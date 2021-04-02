Уралмашзавод заработал

ПАО «Уралмашзавод» (входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) по итогам 2020 года впервые за 14 лет получил чистую прибыль. Она составила 243 млн руб. Выход предприятия на безубыточность на предприятии объяснили комплексной программой модернизации завода, которая реализуется последние несколько лет. Системная работа, как считают аналитики, позволила заводу в прошлом году на 51% увеличить товарный выпуск продукции и сформировать потенциал для роста продаж в 2021–2022 годах.



Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль Уралмашзавода составила 243 млн руб., по РСБУ— 22,5 млн руб. Выручка завода и его дочерних компаний по МСФО в 2020 году составила 13,9 млрд руб., увеличившись на 24% по сравнению с 2019 годом. Показатель EBITDA относительно 2019 года вырос на 84% — до 1,5 млрд руб.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО «УК “УЗТМ-КАРТЭКС”» Дмитрий Васильков объяснил выход предприятия на безубыточность комплексной программой модернизации завода, которая реализуется в последние несколько лет. «Реализация программы обеспечила стабильный рост продаж и объемов производства в сочетании с сокращением производственных издержек и повышением качества продукции за счет модернизации производственных мощностей и внедрения новых технологий»,— говорит он.

За последние три года в модернизацию завода было инвестировано более 3,1 млрд руб. Средства были направлены на обновление производственных мощностей, реконструкцию цехов, глубокую модернизацию станков, строительство собственных котельных. Кроме того, в прошлом году в рамках оптимизации бизнес-процессов завод приступил к компактизации производства (переносу трех цехов).

Основная доля покупателей оборудования Уралмашзавода приходится на Россию (86,8%) и страны СНГ (11,4%). Среди крупных партнеров завода значатся «Металлоинвест», УГМК, «Евраз», «Атомэнергомаш» и другие. Всего в 2020 году предприятие реализовало 74 единицы техники, в том числе 34 единицы дробильно-размольных установок, восемь карьерных экскаваторов, 32 мостовых крана.

«Несмотря на то что в целом прошлый год был крайне непростым для горнодобывающей отрасли, а особенно для угольной, компании действительно удалось сохранить отгрузки ключевым партнерам и очень серьезно нарастить объемы производства. Товарный выпуск продукции они увеличили на 51%, то есть существенно больше, чем в этом плане выросла выручка. Это такая очень стратегическая история. Именно системная работа в предыдущие годы привела к тому, что компании удалось нарастить продажи»,— отмечает глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Он также отметил, что компании удалось развить и сформировать потенциал для роста продаж в 2021–2022 годах, в том числе за счет сделки по поставке 15 конвейерных экскаваторов для «Эльгаугля» на сумму 9 млрд руб. «Фактически это масштабнейшая сделка, которая была реализована. Контракт они подписали в августе, и это очень большая победа с точки зрения обеспечения загрузки мощностей на горизонте 2021–2022 годов»,— считает Михаил Бурмистров. Он также отметил развитие металлургического направления завода (поставка «Евразу» конвертера) и перспективу работы в судостроении («Росатом», «Атомэнергомаш» и УЗТМ-КАРТЭКС заключили соглашение об участии в тендере на поставку стальных корпусных отливок для строительства ледокола «Лидер»).

«По всем направлениям видны серьезные успехи, и есть основания ожидать, что следующий год, как минимум, будет лучше и по объемам продаж, и по объемам товарного выпуска. Очевидно, можно ожидать улучшения финансовых показателей»,— подчеркнул он.

Общий объем российского рынка горно-шахтного оборудования сейчас оценивается примерно в 160 млрд руб. Уралмашзавод при выручке почти 14 млрд руб. занимает долю около 9%, посчитал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Если брать только российских производителей, без учета импортных поставщиков, то вес завода на внутреннем рынке может достигать 10%»,— говорит он.

По его словам, многие горнодобывающие компании, которые являются основными клиентами Уралмашзавода, сейчас чувствуют себя более уверенно, чем даже до пандемии. «В частности, металлурги благодаря росту цен на сталь показывают рекордные объемы продаж за долгое время. Тренд может продержаться еще не один месяц, поскольку Китай реализует сейчас большие инфраструктурные программы»,— пояснил он.

Татьяна Дрогаева, Михаил Мананников