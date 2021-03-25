Уралмашзавод заключил крупнейшую сделку за 30 лет Предприятие поставит в Индию пять шагающих экскаваторов

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») поставит пять шагающих экскаваторов индийскому горнодобывающему концерну Coal India Limited (CIL), сообщила пресс-служба завода. Соответствующий контракт подписали директор «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер и технический директор CIL Бинай Дайял. Сумма контракта составила около $322 млн — это крупнейшая сделка УЗТМ за последние 30 лет.

Поставки шагающих экскаваторов увеличенной единичной мощности ЭШ 24.95 будут вестись в течение пяти лет, говорится в сообщении. УЗТМ также произведет монтаж и запуск оборудования. Контракт предусматривает поставку запасных частей и сервисное сопровождение в течение 11 лет с ввода экскаваторов в эксплуатацию.

До 2023 года CIL планирует увеличить добычу угля до 1 млрд тонн в год. «Участие предприятий "УЗТМ-КАРТЭКС" в крупнейшем проекте по модернизации базовой отрасли Индии — новый этап взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это значимое событие и для всего российского комплекса машиностроения: в производстве драглайнов будут задействованы более 100 поставщиков комплектующих»,— сказал господин Центер.

Михаил Мананников