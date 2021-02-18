«Металлоинвест» и УЗТМ-КАРТЭКС разработают экскаватор с объемом ковша 30 куб. метров

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова и «УЗТМ-КАРТЭКС» (объединяет Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС) разработают экскаватор ЭКГ-30Р для руды с общим объемом ковша 30 куб. метров. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев и генеральный директор «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.

Планируется, что испытания образца начнутся в первом квартале 2022 года. Экскаватор будет проходить опытно-промышленную эксплуатацию в карьере Лебединского или Михайловского ГОКа (входят в «Металлоинвест»). «Сегодня самые крупные экскаваторы, работающие на наших ГОКах, с объемом ковша 25 куб. метров — иностранного производства. Увеличение объемов погрузки горной массы позволит сделать горнорудное производство более эффективным, и мы уверены, что отечественные машиностроители обеспечат нас передовой техникой»,— сказал господин Эфендиев.

По словам Яна Центера, новая модель не имеет аналогов на российском рынке. Все основные узлы экскаватора, разрабатываемого для горнорудной отрасли, пройдут испытания на этапе моделирования с применением технологии цифрового двойника.

Напомним, в ноябре прошлого года «Металлоинвест» и «УЗТМ-КАРТЭКС заключили соглашение о сотрудничестве по реализации второго этапа строительства дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

Михаил Мананников