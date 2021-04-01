Верховный суд США отказался судить Facebook по закону о робозвонках

Верховный суд США постановил, что Facebook не может быть привлечена к ответственности за спам-сообщения по закону «О защите телефонов потребителей» от 1991 года. Как сообщает Reuters, судьи единогласно пришли к выводу, что отправка текстовых сообщений социальной сетью без предварительного согласия адресата технически не попадает под действие федерального закона, который распространяется исключительно на спам-звонки.

Иск против социальной сети был подан еще в 2015 году жителем Монтаны. В иске утверждалось, что Facebook нарушает закон «О защите телефонов потребителей», который запрещает телефонный маркетинг при помощи автообзвона, если пользователь не давал на него предварительного согласия. В частности, истец утверждал, что система Facebook, которая отправляла автоматические текстовые сообщения, была сродни традиционной системе автоматического набора номера, известной как автодозвон. При этом закон требует, чтобы применяемое оборудование использовало «генератор случайных или последовательных чисел». Суд пришел к выводу, что система Facebook «не использует такую технологию», а потому в иске было отказано.

Истец утверждает, что Facebook неоднократно отправляла ему уведомления о входе в учетную запись с помощью текстовых сообщений на его мобильный телефон, хотя он никогда не был пользователем социальной сети. Попытки остановить поток сообщений, который истец называет роботекстингом, не увенчались успехом. Facebook объяснила поток СМС-уведомлений тем, что номер телефона истца раньше принадлежал другому человеку и тот привязал телефон к аккаунту в Facebook. Однако, когда он сменил номер, он забыл обновить свои контактные данные в социальной сети. А потому уведомления теперь приходят новому владельцу телефона.

Кирилл Сарханянц