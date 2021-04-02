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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Страховщики становятся ближе к земле

Охват посевов полисами подтянут до европейских норм

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

В Минсельхозе ожидают, что реформа агрострахования расширит охват посевов страхованием, сделает полисы более доступными для мелких фермеров, а выплаты по ним — более быстрыми. В сочетании с отсутствием ассигнований федерального бюджета на выплаты от природных катастроф это должно существенно повысить популярность страхования на селе. По планам министерства к 2025 году доля застрахованных площадей посевов в России должна подняться с нынешних 7% до европейских 30%. Впрочем, после больших потерь 2020 года аграрии сейчас активно страхуются, не дожидаясь реформы.


Доля застрахованных посевов в России к 2025 году должна достичь 30%, такой прогноз дала вчера замглавы Минсельхоза Елена Фастова. В прошлом году полисом были защищены 5,6 млн га (7% посевной площади). В прогнозах министерства на этот год зафиксирован охват 8% площадей.

Отметим, что 30-процентный уровень охвата страхованием характерен для европейских аграрных стран. Существенно увеличить нынешние объемы призвана реформа агрострахования с господдержкой — соответствующий проект уже одобрен Госдумой в первом чтении, окончательное его принятие ожидается в весеннюю сессию.

Таким образом, аграрии уже к кампании посева озимых получат ряд новшеств. Например, появится новый страхуемый риск — объявление чрезвычайной ситуации на территории региона, вводятся дополнительные программы (для садов, теплиц и так далее) в части страхования доходов, качества продукции, индексного страхования. По словам президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова, учитывая, что впервые в бюджете «в строке на прямое возмещение убытков аграриям от ЧС за счет средств федерального бюджета значится ноль», дальновидные аграрии должны внимательно изучить вопрос о страховании.

Государство, как и прежде, с покупкой полиса обещает помочь. Находящийся в Госдуме законопроект предусматривает повышение с 1 июля 2021 года размера субсидии на оплату полиса до 80% его стоимости с нынешних 50%. Как напомнила вчера Елена Фастова, в дальнейшем для субъектов малого бизнеса эта доля сохранится, для остальных же начнет постепенно снижаться — до 50% с 1 июля 2024 года. По словам замминистра, в этом году объем субсидий на агрострахование вырастет до 4,4 млрд руб. с 2,2 млрд руб.

По данным НСА, за последние четыре года тарифы по страхованию растениеводства упали почти вдвое (в среднем с 5,51% до 3,03%). Страхование же нового пакета рисков будет стоить селянам в пять-шесть раз меньше мультирисковой программы, которую они покупают сейчас. Аграрии, впрочем, новых тарифов решили не дожидаться и страхуются сейчас активнее, чем раньше. По словам Елены Фастовой, по итогам первого квартала 2021 года темпы прироста застрахованных площадей в разы превышают показатель прошлого года. Причина такого спроса на полисы — большие убытки 2020 года, страховщики заплатили по рискам АПК 1,9 млрд руб. в рамках страхования с госсподдержкой. По словам главы «РСХБ-Страхования» Сергея Простатина, совокупные выплаты компаний, включая агрориски, не поддержанные субсидиями, составили более 3 млрд руб. Компании отмечают рост суммы выплат на один договор и их увеличение в ранее убыточных для страховщиков регионах — в Ростовской, Самарской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае.

Отметим, что убедить аграриев страховаться компаниям могут помочь данные из доклада Всемирной продовольственной организации ООН (FAO) за март 2021 года. В нем утверждается, что за последние десять лет количество стихийных бедствий макроуровня увеличилось в четыре раза — по части климатических бедствий и в шесть — гидрологических. В среднем в России за год фиксируется 28 случаев ЧС с ущербом в 13,5 млрд руб. и площадью утраты посевов в 2,6 млн га. По оценкам актуариев, на которые ссылается организация, годовой ущерб от потерь продукции по причине ЧС на территории России может достигать 90 млрд руб.

Татьяна Гришина


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