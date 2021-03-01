Весенняя коллекция полисов

Накануне весенней посевной Минсельхоз призвал регионы активнее подключаться к системе агрострахования с господдержкой. Для компенсации 50% стоимости полиса аграрии должны заключить договор со страховщиком не позднее 15 дней после окончания сева (обычно это конец марта). После принятия находящихся в Госдуме поправок у аграриев появится возможность приобретать полисы защиты от чрезвычайных ситуаций уже с 80-процентной долей господдержки.

На прошедшем в пятницу в Минсельхозе совещании представители растениеводческих регионов страны обсудили тему страхования предстоящего весеннего сева. Глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сообщил на совещании, что сейчас в 35 регионах РФ застрахованы 2,2 млн га под озимыми сельхозкультурами. Это на 15% больше, чем годом ранее.

Минсельхоз призвал регионы активнее участвовать в агростраховании, напомнив о двукратном увеличении субсидий бюджета в 2021 году на эти цели — до 4,2 млрд руб.

Сейчас по закону о сельхозстраховании с господдержкой аграриям компенсируется 50% стоимости полиса. Однако в Госдуме к принятию готовится законопроект, увеличивающий долю такой господдержки при защите от чрезвычайных ситуаций (ЧС) до 80% от стоимости полиса. При этом страховым событием будет считаться само объявление региональными властями режима ЧС природного характера. «Это существенно ускорит выплаты,— говорит глава НСА.— Сейчас этот процесс слишком растянут по времени». Первое чтение поправок запланировано в Госдуме на 10 марта, принятие закона в целом — в весеннюю сессию.

Отметим, что доступ к страхованию от ЧС получат не все члены НСА (их сейчас 15), а только страховщики, которые будут соответствовать требованиям, установленным правительством по предложению ЦБ. Предварительно известно, что это будут повышенные показатели финансовой устойчивости и опыт работы в этом сегменте рынка. Внутри НСА наряду с уже существующим компенсационным фондом по мультирискам аграриев будет создан резервный фонд и для компенсации по ЧС (в случае банкротства выписавшего полис страховщика). По словам Корнея Биждова, новый вид страхования будет сравнительно недорогим для аграриев и более популярным в сравнении с существующей системой защиты.

Пока же, по действующей системе, некоторые регионы уже запросили у центра выделение им дополнительных средств на агрострахование. Сообщается, что по итогам первого квартала возможно перераспределение средств господдержки между регионами — за счет территорий, которые их недоиспользовали. По оценкам НСА, по весенней посевной пока заключено 15% от ожидаемого количества договоров. Для компенсации 50% стоимости полиса аграрии должны заключить договор со страховщиком не позднее 15 дней после окончания сева (обычно это конец марта).

Тем временем обильные осадки этой зимы, по ожиданиям НСА, существенно снизят предполагавшийся ущерб от гибели озимых.

Ранее предполагалось, что под угрозой из-за недостатка влаги 60% озимых, теперь эта оценка снижена до 30%.

«Но не стоит ожидать снижения популярности страхования из-за последних погодных явлений,— пояснил “Ъ” Корней Биждов.— Большие риски ожидают аграриев и их страховщиков из-за так называемых возвратных заморозков в мае». В частности, по их итогам существенный ущерб в прошлом году пришелся на аграриев Краснодара, Ставрополья и Центрального Черноземья.

В 2020-м общие выплаты страховщиков по агрострахованию с господдержкой составили около 2 млрд руб. Наибольший размер выплат — более 1 млрд руб.— пришелся на Ставропольский край.

Татьяна Гришина