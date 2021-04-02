«Все решат игра вратарей и большинство»

Сегодня СКА и ЦСКА начнут в Москве выяснять отношения в финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это тот случай, когда трудно назвать фаворита противостояния. Прогнозы экспертов сводятся к тому, что шансы команд 50 на 50. В пользу петербуржцев может сказаться тот факт, что пока у них все складывается в плей-офф так, как в 2015 году, когда они впервые завоевали Кубок Гагарина.

Тогда, в 2015-м, СКА встречался с ЦСКА в финале «Запада» и сумел сделать то, чего не делал никто в КХЛ: отыгрался со счета 0–3 в плей-офф. Выиграл четыре матча подряд и серию у ЦСКА с общим счетом 4–3. До этого армейцы обыграли в пяти матчах московское «Динамо», как случилось и сейчас. При это матчи регулярных чемпионатов — что в сезоне 2014/2015, что в сезоне 2020/2021 — завершались победами бело-голубых.

Приметы говорят за СКА, но не надо забывать, что ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина. В прошлом сезоне розыгрыш трофея был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции. А в сезоне 2018/2019 главный приз КХЛ завоевал московский клуб. Также ЦСКА «выбивал» СКА из Кубка Гагарина в 2016, 2018 и 2019 годах. Петербуржцам есть за что брать реванш.

«Единственная дуэль, исход которой нельзя предсказать,— сказал “Ъ” бывший игрок СКА и ЦСКА Александр Дроздецкий, сын знаменитого советского хоккеиста Николая Дроздецкого.— ЦСКА — силовая команда, СКА — более техничная. Все будет зависеть от того, как сыграют вратари, и от игры в неравных составах. Думаю, что серия затянется».

ЦСКА накануне этого сезона потерял многих своих лидеров: в НХЛ уехали форварды Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, вратарь Илья Сорокин. Но команда пережила эти потери и выиграла регулярный чемпионат КХЛ. То есть не произошло не только провала, но и осечки. ЦСКА — команда тактически выученная, играет очень системно. Ее тренирует Игорь Никитин, который прошел хорошую школу не только в клубах, но и в сборной, где помогал в последние годы главным тренерам, которые одновременно руководили СКА. Игра у ЦСКА немого «дубовая», не такая, какую демонстрировал клуб в советское время, когда был «напичкан» звездами. Но результат приносит. Это в наш век главное.

В первом раунде Кубка Гагарина армейцы вынесли «в одну калитку» московский «Спартак», выиграв четыре матча подряд. Олег Знарок, возглавлявший когда-то СКА, лишился по итогам этой серии поста главного тренера «Спартака». Дальше соперником ЦСКА стал ярославский «Локомотив», одна из самых дисциплинированных и тактически искушенных команд. И тут уж пришлось помучиться: ЦСКА выиграл в семи матчах.

«ЦСКА во все времена — некая "машина",— считает Александр Михайлов, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года в составе СКА.— У них жесткая дисциплина, четкая игра в обороне. СКА демонстрирует более творческий хоккей. Мне он, честно говоря, больше нравится. В СКА сейчас проявляют себя молодые ребята. В плей-офф такое редко бывает. Тренер им доверяет. И главное — мы видим атакующий хоккей. Команда много забивает. Оборону всегда легче организовать. А вот найти подходы к чужим воротам... На это и надо надеяться в серии с ЦСКА. Хотя у них, конечно, защита надежная».

Валерий Брагин, тренер СКА, перед серией с ЦСКА сказал, что соперники знают друг друга хорошо, борьба будет напряженной и победит в ней сильнейший. То есть ничего не сказал. Брагин никогда не выдает секретов. Единственная новость заключается в том, что восстановился после травмы, полученной в игре с «Динамо», Евгений Кетов, капитан команды. Он готов играть с ЦСКА.

Первые матчи между соперниками пройдут 2 и 4 апреля в Москве, затем серия продолжится в Петербурге 6 и 8 апреля. Седьмой матч, если потребуется, состоится в Москве, так как ЦСКА занял более высокое место в регулярном чемпионате. К слову, в этом турнире соперники провели четыре матча: три раза победил ЦСКА (3:1, 3:2, 3:1), один раз СКА (4:3). Если же брать общее количество матчей, проведенных в КХЛ, то здесь преимущество на стороне команды из Петербурга: СКА выиграл 44 матча, ЦСКА — 37.

Кирилл Легков