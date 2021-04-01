01 апреля, четверг
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Воронежстройкомплекс» построит под Воронежем спорткомплекс за 385 млн рублей

В Новоусманском районе Воронежской области определили подрядчика, который возведет спорткомплекс с бассейном стоимостью около 385 млн руб. По результатам работы комиссии победителем конкурса стала компания «Воронежстройкомплекс», сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района. Там уточнили, что строительство будет вестись в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Согласно проекту, спорткомплекс должен будет включать 25-метровый бассейн с обходными дорожками, спортзал, пространство для административно-хозяйственных помещений, раздевалки, а также медицинский блок и буфет.

Валерия Розбот


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский материал

Первые лица

Новости компаний

Профиль пользователя