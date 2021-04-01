«Воронежстройкомплекс» построит под Воронежем спорткомплекс за 385 млн рублей

В Новоусманском районе Воронежской области определили подрядчика, который возведет спорткомплекс с бассейном стоимостью около 385 млн руб. По результатам работы комиссии победителем конкурса стала компания «Воронежстройкомплекс», сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района. Там уточнили, что строительство будет вестись в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Согласно проекту, спорткомплекс должен будет включать 25-метровый бассейн с обходными дорожками, спортзал, пространство для административно-хозяйственных помещений, раздевалки, а также медицинский блок и буфет.

Валерия Розбот