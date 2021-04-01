В Самаре собирают подписи против застройки Ботанического сада

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Петиция против застройки Ботанического сада в Самаре появилась на платформе change.org. Ее автор Вадим Алексеев просит отменить решение чиновников о предоставлении участка земли в этом районе епархии Русской православной церкви.

Петиция адресована губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. На момент написания новости документ подписали 522 человека.

Ранее горожанин сообщил, что в Ботаническом саду начались строительные работы. Они ведутся на пересечении ул. Врубеля и Мичурина. Чиновники пояснили, что права на этот земельный участок в текущем году получила епархия Русской православной церкви.

Она намерена построить в этом районе филиал некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» для дополнительного образования. Его воспитанники будут обучаться ряду дисциплин, включая рукопашный бой и хоровое пение.

Георгий Портнов