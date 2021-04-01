Фельдшеры добиваются выплат через суд

Четыре фельдшера отделения скорой помощи в Учалах подали в суд на руководство центральной городской больницы из-за не полученных в 2020 году «ковидных» выплат. Еще несколько десятков работников скорой помощи готовят аналогичные иски. Все медики, по их словам, контактировали с пациентами, инфицированными COVID-19, и пациентами из группы риска, но не получили от 51 тыс. до 146 тыс. руб. положенных выплат. Юристы считают, суд удовлетворит иски, если медики смогут доказать, что контактировали с зараженными пациентами, но рассчитывать на компенсацию морального вреда им не стоит.
Сотрудники отделения скорой помощи в Учалах обратились в суд из-за не полученных в 2020 году стимулирующих «ковидных» выплат, сообщили “Ъ” в профсоюзе медработников «Действие». Фельдшеры выездной бригады Динис Мурзабаев, Айгуль Шамстудинова, Айгуль Шакурова и Анзира Муртазина в среду подали иски в Учалинский районный суд к Учалинской центральной городской больнице, в структуру которой до 1 января этого года входило отделение скорой помощи (сейчас относится к ГБУЗ «Белорецкая ЦРКБ»). Дата заседания пока не назначена. Иски готовят еще 32 медработника скорой помощи, среди которых фельдшеры выездных бригад, фельдшеры по приему и передаче вызовов и водители, отметили в профсоюзе.
Обращению в суд предшествовала проверка, проведенная в больнице Учалинской межрайонной прокуратурой. В адрес руководства медучреждения было внесено представление об устранении нарушений, однако оно не было исполнено.
Как следует из исковых заявлений, Динис Мурзабаев не получил 51,3 тыс. руб. выплат за май, август и сентябрь, когда он выезжал к пациентам из группы риска. Согласно постановлениям правительства и указу главы Башкирии, он должен был ежемесячно дополнительно получать из федерального бюджета 40% от средней ежемесячной зарплаты (около 14 тыс. руб.) и 2,5 тыс. руб. из регионального бюджета. Фельдшеру Айгуль Шамсутдиновой не выплатили 146 тыс. руб. за четыре месяца. Ей также должны были доплачивать 40% от зарплаты, но в отличие от коллеги сумма региональных выплат в некоторые месяцы у нее должна была достигать 15 тыс. руб., так как фельдшер несколько раз выезжала на вызовы к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. В качестве доказательств истцы приложили к заявлениям копии карт вызовов.
Анзира Муртазина и Айгуль Шакурова, также контактировавшие с пациентами, инфицированными COVID-19, просят взыскать с больницы невыплаченные 120 тыс. и 140 тыс. руб. Кроме того, все фельдшеры просят выплатить им по 10 тыс. руб. компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав и причинение нравственных страданий.
В министерстве здравоохранения Башкирии не смогли предоставить оперативный комментарий. В прокуратуре республики воздержались от комментариев.
Вчера Ишимбайский городской суд удовлетворил иск фельдшера Закии Абдрашитовой и взыскал с больницы в ее пользу 28 тыс. руб. стимулирующей «ковидной» выплаты. «Прискорбно, что руководство лечебных учреждений позволяет себе относиться к своим работникам с пренебрежением, лишая их тяжелым трудом заработанных, еще и целевых федеральных доплат»,— отметил господин Орлов.
Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт полагает, что иски будут удовлетворены, если медики смогут доказать, что контактировали с пациентами, зараженными COVID-19, и пациентами из группы риска. «Случаи, когда медики подают в суд на своих работодателей в связи с пандемией коронавируса,— нередкое явление. Зачастую, несмотря на очевидность нарушения прав, суды находят аргументы для отказа»,— отмечает он.
«Истцам будет сложно как доказать его наличие, так и обосновать требуемую сумму. Суды крайне неохотно взыскивают моральный вред с государственных и муниципальных учреждений»,— отмечает она.