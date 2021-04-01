Фельдшеры добиваются выплат через суд

Четыре фельдшера отделения скорой помощи в Учалах подали в суд на руководство центральной городской больницы из-за не полученных в 2020 году «ковидных» выплат. Еще несколько десятков работников скорой помощи готовят аналогичные иски. Все медики, по их словам, контактировали с пациентами, инфицированными COVID-19, и пациентами из группы риска, но не получили от 51 тыс. до 146 тыс. руб. положенных выплат. Юристы считают, суд удовлетворит иски, если медики смогут доказать, что контактировали с зараженными пациентами, но рассчитывать на компенсацию морального вреда им не стоит.

Сотрудники отделения скорой помощи в Учалах обратились в суд из-за не полученных в 2020 году стимулирующих «ковидных» выплат, сообщили “Ъ” в профсоюзе медработников «Действие». Фельдшеры выездной бригады Динис Мурзабаев, Айгуль Шамстудинова, Айгуль Шакурова и Анзира Муртазина в среду подали иски в Учалинский районный суд к Учалинской центральной городской больнице, в структуру которой до 1 января этого года входило отделение скорой помощи (сейчас относится к ГБУЗ «Белорецкая ЦРКБ»). Дата заседания пока не назначена. Иски готовят еще 32 медработника скорой помощи, среди которых фельдшеры выездных бригад, фельдшеры по приему и передаче вызовов и водители, отметили в профсоюзе.

Обращению в суд предшествовала проверка, проведенная в больнице Учалинской межрайонной прокуратурой. В адрес руководства медучреждения было внесено представление об устранении нарушений, однако оно не было исполнено.

Фельдшеры просят суд взыскать с больницы неуплаченные стимулирующие выплаты с апреля по ноябрь 2020 года, когда действовали положения правительства России №415, 484 и принятый в марте указ главы Башкирии.

Как следует из исковых заявлений, Динис Мурзабаев не получил 51,3 тыс. руб. выплат за май, август и сентябрь, когда он выезжал к пациентам из группы риска. Согласно постановлениям правительства и указу главы Башкирии, он должен был ежемесячно дополнительно получать из федерального бюджета 40% от средней ежемесячной зарплаты (около 14 тыс. руб.) и 2,5 тыс. руб. из регионального бюджета. Фельдшеру Айгуль Шамсутдиновой не выплатили 146 тыс. руб. за четыре месяца. Ей также должны были доплачивать 40% от зарплаты, но в отличие от коллеги сумма региональных выплат в некоторые месяцы у нее должна была достигать 15 тыс. руб., так как фельдшер несколько раз выезжала на вызовы к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. В качестве доказательств истцы приложили к заявлениям копии карт вызовов.

Анзира Муртазина и Айгуль Шакурова, также контактировавшие с пациентами, инфицированными COVID-19, просят взыскать с больницы невыплаченные 120 тыс. и 140 тыс. руб. Кроме того, все фельдшеры просят выплатить им по 10 тыс. руб. компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав и причинение нравственных страданий.

В министерстве здравоохранения Башкирии не смогли предоставить оперативный комментарий. В прокуратуре республики воздержались от комментариев.

Региональный координатор профсоюза медработников «Действие» Антон Орлов, сопровождающий медиков в суде, сообщил “Ъ”, что аналогичные иски ранее подали 36 медработников отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ.

Вчера Ишимбайский городской суд удовлетворил иск фельдшера Закии Абдрашитовой и взыскал с больницы в ее пользу 28 тыс. руб. стимулирующей «ковидной» выплаты. «Прискорбно, что руководство лечебных учреждений позволяет себе относиться к своим работникам с пренебрежением, лишая их тяжелым трудом заработанных, еще и целевых федеральных доплат»,— отметил господин Орлов.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт полагает, что иски будут удовлетворены, если медики смогут доказать, что контактировали с пациентами, зараженными COVID-19, и пациентами из группы риска. «Случаи, когда медики подают в суд на своих работодателей в связи с пандемией коронавируса,— нередкое явление. Зачастую, несмотря на очевидность нарушения прав, суды находят аргументы для отказа»,— отмечает он.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Эльвина Лукманова считает, что истцам вряд ли удастся взыскать компенсацию морального вреда.

«Истцам будет сложно как доказать его наличие, так и обосновать требуемую сумму. Суды крайне неохотно взыскивают моральный вред с государственных и муниципальных учреждений»,— отмечает она.

Дарья Кучеренко, Уфа