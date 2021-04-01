Глава Забайкалья налетал на представление

Прокуратура Забайкальского края нашла нарушения коррупционного характера при организации чартерного рейса, которым глава региона Александр Осипов в ноябре 2020 года летал в поселок Чара. Надзорный орган установил, что этот полет оплатила частная компания. Инициировал проверку депутат Госдумы Юрий Волков, который отметил, что губернатор улетел на самолете, предназначенном для регулярного рейса, пассажирам которого пришлось шесть часов дожидаться нового самолета. Факт такой замены депутату ранее подтвердила Росавиация.

О том, что прокуратура выявила нарушения закона в перелете Александра Осипова из Читы в поселок Чара Каларского района, сообщил в четверг в соцсетях депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Волков, который ранее направлял депутатские запросы в прокуратуру и Росавиацию. Инцидент произошел 20 ноября 2020 года, когда пассажиров регулярного рейса Чита—Чара авиакомпании «Ангара» вывели из самолета, на котором затем губернатор в сопровождении чиновников краевого правительства улетел чартерным рейсом. Пассажиры же дожидались вылета на Чару еще шесть часов.

«Прокуратура нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в том, что служебный перелет губернатора, членов правительства и работников администрации оплатила частная корпорация — Байкальская горная компания»,— пояснил господин Волков. Он также сообщил, что ранее Росавиация подтвердила факт снятия пассажиров с рейсового самолета, чтобы предоставить его в качестве чартера для перелета губернатора.

Правда, по итогам проверки прокуратура лишь вынесла Александру Осипову представление об устранении нарушений.

«Мера, прямо скажем, более чем мягкая»,— прокомментировал депутат. Он также написал, что ждет публичных извинений от главы региона, а информация о выявленных нарушениях направлена в администрацию президента.

Депутат Госдумы Юрий Волков Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Юрий Волков сообщил “Ъ”, что еще не видел текста представления прокуратуры, но хотел бы понять, как губернатор будет «устранять выявленные нарушения». «Федеральным законодательством запрещено должностным лицам пользоваться услугами третьих лиц, включая коммерческие организации, в том числе в виде оплаты транспортных расходов. При этом пресс-служба краевого правительства сразу после того, как стало известно, что из-за полета чиновников был задержан регулярный рейс, объявила, что бюджетных денег на организацию чартера потрачено не было»,— недоумевает депутат.

По мнению господина Волкова, «все это происходит от ощущения безнаказанности, вседозволенности»: «Губернатор не считает нужным соблюдать законодательство».

В пресс-службе правительства Забайкальского края пообещали подготовить комментарий для “Ъ”, но к моменту сдачи материала он так и не был готов.

Господин Волков также рассказал “Ъ”, что вместе с Александром Осиповым в Чару летали около 30 чиновников, но «уже через три часа эта делегация прилетела обратно в Читу» — и именно этим вернувшимся самолетом пассажиров задержанного рейса отправили в Чару. «По моим данным, у самолета, который должен был лететь чартером, была выявлена техническая неисправность, у него лопнуло колесо, тогда и было решено для губернатора снять самолет с регулярного рейса»,— сообщил депутат.

Сразу после того, как информация об этом инциденте попала в СМИ, авиакомпания «Ангара» заявила, что причиной задержки рейса стала неисправность рейсового самолета, а чартер вылетел в Чару раньше. Начальник пресс-службы краевого правительства Ксения Хапицкая тогда говорила, что глава региона тоже вылетел с опозданием в два с половиной часа, в связи с чем ему пришлось пересмотреть рабочий график и сократить число мероприятий, в которых он собирался участвовать во время командировки.

Екатерина Еременко, Иркутск