В Казани активиста осудили по делу о нападении на полицейского Ему выписали штраф в размере 25 тысяч рублей

Вахитовский райсуд Казани сегодня вынес приговор 24-летнему Никите Ануфриеву, который признан виновным в нападении на сотрудника ДПС во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, акция в поддержку господина Навального прошла в Казани 31 января. Тогда несколько участников перегородили автомобилистам дорогу. Автоинспектор потребовал от них уйти с проезжей части. Но его просьба была проигнорирована. Суд установил, что ряд активистов, включая господина Ануфриева, напали на полицейского и повалили его.

Позже осужденный был задержан. Его вместе с другим активистом арестовали за участие в несогласованной акции. Затем против него возбудили уголовное дело за нападение на полицейского. Вину он полностью признал. В итоге его оштрафовали на 25 тыс. руб.

"Ъ-Казань"