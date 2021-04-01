Тамбовский облсуд изменил сроки лишения свободы адвокатов с условных на реальные

Тамбовский областной суд изменил приговор Тамбовского райсуда по уголовному делу в отношении адвокатов Вячеслава Шутилина и Александра Нивина, в результате чего они получили реальные сроки вместо условных. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Вячеслав Шутилин был признан виновным в хищении чужого имущества путем обмана (ч.1 ст.159 УК РФ), а также вместе с Александром Нивиным еще и в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обоим было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. В апелляционных жалобах защита просила отменить приговоры и оправдать осужденных, а обвинение — ужесточить приговор до шести лет реального срока.

В итоге суд апелляционной инстанции обжалуемый приговор изменил, частично удовлетворив представление гособвинителя, и назначил обоим осужденным по четыре года колонии общего режима. Адвокаты были взяты под стражу в зале суда.

Напомним, уголовное дело в отношении юристов региональное управление СКР возбудило в феврале 2018 года. По версии следствия, осенью 2017 года к адвокатам обратилась бывший директор компании, работающей в сфере дорожного строительства. Предпринимательница хотела прекратить все возбужденные в отношении нее и ее сына исполнительные производства о взыскании порядка 10 млн руб., а также добиться снятия арестов с имущества. «Оказывая юридическую помощь, адвокаты сообщили, что обладают возможностью помочь ей за взятку сотрудникам регионального управления Федеральной службы судебных приставов в размере 1,5 млн руб.», — поясняли тогда в СКР.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова