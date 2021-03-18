«РусЛайн» с апреля возобновляет прямые рейсы между Петербургом и Ярославлем

Авиаперевозчик «РусЛайн» возобновляет прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Ярославлем с 18 апреля. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю.

Об этом рассказала пресс-служба ярославльского аэропорта Туношна. С 18 апреля по 7 июня рейсы из Петербурга будут отправляться в 10:00 по понедельникам и в 17.45 в четверг и воскресенье, из Ярославля — в 11.15 и 19.45 соответственно. Продолжительность полета составит 1 час 15 минут. На рейсах будет работать лайнер Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 кресел.

Ранее “Ъ-СПб” писал о запуске прямых перелетов между Петербургом и Владивостоком.