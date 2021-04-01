Уралвагонзавод заключил контракт на производство 3 тысяч полувагонов

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») заключил контракт на производство 3 тыс. полувагонов модели 12-196-02, сообщила пресс-служба УВЗ. Предприятие планирует изготовить их до сентября. Заказчик не называется.

«Полувагон создан с учетом существующих жестких требований железнодорожной инфраструктуры. Сегодня Уралвагонзавод исполняет ряд контрактов на поставку не только серийного, но и специализированного подвижного состава, которые обеспечивают дополнительную загрузку производственных мощностей. Планомерная контрактная работа продолжается»,— сказал помощник гендиректора по гражданской продукции УВЗ Борис Мягков.

Полувагон модели 12-196-02 разработало Уральское конструкторское бюро вагоностроения. УВЗ изготавливает модель с 2015 года. По состоянию март 2021 года предприятие изготовило более 40 тыс. полувагонов этой модели.

В июле прошлого года концерн сообщал о недозагрузки гражданского направления. Это произошло по причине снижения спроса на новые вагоны из-за профицита, возникшего на сети РЖД. В марте господин Мягков заявил, что УВЗ обеспечен заказами на 15 тыс. вагонов, что на 43% больше, чем в предыдущем году. Он добавил, что предприятие планирует перевести до 50% мощностей по производству вагонов на выпуск фитинговых платформ.

Михаил Мананников